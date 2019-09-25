"Так не охраняют ни Путина, ни Трампа": пропагандистов РФ шокировала охрана Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США удивил российских пропагандистов большим количеством охраны и им не удалось сразу к нему пробиться.

Так, в прямой эфир одного из российских телеканалов вышел на связь из Нью-Йорка телеведущий Евгений Попов, который попытался задать вопросы президенту Украины, но не смог преодолеть кордон охраны. Он отметил, что Зеленский точно его услышал, но не стал отвечать.

"Я вот честно скажу, что такого я не видел никогда, хотя освещал визиты многих президентов в разные страны. Так как Зеленского охраняют здесь, в Нью-Йорке, не охраняют ни Путина, ни Трампа, не охраняет, больше того скажу, даже Порошенко. К Порошенко можно было спокойно подойти, спокойно что-то спросить. Да, он всякие глупости нам отвечал, но, тем не менее, – отвечал. Вокруг Зеленского в три ряда выстроились охранники, причем не американские, а именно украинские...", – сказал пропагандист.

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Позже Попову таки удалось подловить украинского президента, и он задавал вопрос, давил ли американский президент Дональд Трамп на него.

"На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только один человек – мой сын, которому шесть лет", – сказал Зеленский.

На вопрос о том, о чем он будет говорить с Трампом и будет ли что-то просить для Украины, глава государства ответил: "Мы можем говорить о поддержке. А просить – это точно не про Украину. Украина – новая, сильная страна, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь".

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко также пересекался с российскими пропагандистами. Он отказался отвечать на вопросы и назвал российских журналистов фейком. Читайте подробней, как Порошенко в ООН резко ответил российским журналистам.

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