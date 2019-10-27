Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

"Такого опыта ни у кого нет": Захарова разразилась циничным заявлением по Украине

27 октября, 10:38

Спикер российского МИДа считает, что Украине нечего дать альянсу

Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia

Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова цинично отреагировала на слова украинского министра о том, что Украина имеет уникальный опыт войны с Россией, которого нет у НАТО.

"Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет. Это факт. За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми – подобное мало кому удавалось. Безусловно, этот опыт самоуничтожения альянсу интересен", – написала Захарова в Facebook.

Реклама

Отметим, во время визита в штаб-квартиру альянса министр обороны Андрей Загороднюк рассказывал, что Украина интересна НАТО. Он отмечал, что союзники видят Украину в качестве партнера, поскольку у нее есть опыт пятилетней войны с Россией.

"Опыт пяти лет войны с Россией был получен трагическим путем. Такого опыта нет ни у одной страны НАТО. Они понимают, что мы можем дать им не меньше, чем они нам. Они понимают, что наш успех — это успех всего цивилизованного мира", – сказал он и добавил, что борьба с агрессией России является вопросом стабильности всего континента.

В тренде
Арахамия пришел на детектор лжи: фото и видео, онлайн

Также он рассказывал, что Украина и НАТО договорились о перезапуске отношений. По его словам, теперь все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Так, например, в 2017 году Международный суд ООН увидел признаки международного вооруженного конфликта на Донбассе. Россия также регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до июня 2019 года составило до 13 000 человек, в Украине называют цифру в 14 000. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские лица, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – пророссийские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек (более 7000 гражданских лиц) получили ранения во время вооруженного конфликта.

В свою очередь в Минобороны Украины отмечали, что за пять лет войны российскими оккупантами было убито более 240 украинских детей, еще 56 пропали без вести.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

война НАТО опыт Мария Захарова Андрей Загороднюк

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Герус сбежал из студии Савика Шустера после неудобного вопроса
Герус сбежал из студии Савика Шустера после неудобного вопросаПолитика
Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по Донбассу
Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по ДонбассуПолитика
Вооруженные
Вооруженные "добровольцы-нелегалы": в ООС сообщили, с кем общался Зеленский в ЗолотомПолитика
"Хамство высшего сорта": министр ответил на оскорбление КоломойскогоПолитика
В Москве прокомментировали разговор Зеленского с
В Москве прокомментировали разговор Зеленского с "добровольцами"Политика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...