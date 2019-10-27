"Такого опыта ни у кого нет": Захарова разразилась циничным заявлением по Украине

Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова цинично отреагировала на слова украинского министра о том, что Украина имеет уникальный опыт войны с Россией, которого нет у НАТО.

"Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет. Это факт. За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми – подобное мало кому удавалось. Безусловно, этот опыт самоуничтожения альянсу интересен", – написала Захарова в Facebook.

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Отметим, во время визита в штаб-квартиру альянса министр обороны Андрей Загороднюк рассказывал, что Украина интересна НАТО. Он отмечал, что союзники видят Украину в качестве партнера, поскольку у нее есть опыт пятилетней войны с Россией.

"Опыт пяти лет войны с Россией был получен трагическим путем. Такого опыта нет ни у одной страны НАТО. Они понимают, что мы можем дать им не меньше, чем они нам. Они понимают, что наш успех — это успех всего цивилизованного мира", – сказал он и добавил, что борьба с агрессией России является вопросом стабильности всего континента.

Также он рассказывал, что Украина и НАТО договорились о перезапуске отношений. По его словам, теперь все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Так, например, в 2017 году Международный суд ООН увидел признаки международного вооруженного конфликта на Донбассе. Россия также регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до июня 2019 года составило до 13 000 человек, в Украине называют цифру в 14 000. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские лица, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – пророссийские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек (более 7000 гражданских лиц) получили ранения во время вооруженного конфликта.

В свою очередь в Минобороны Украины отмечали, что за пять лет войны российскими оккупантами было убито более 240 украинских детей, еще 56 пропали без вести.

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