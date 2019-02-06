Тетерук: Янукович должен вернуться и отбыть наказание, а не призывать возбуждать дела против лидеров "Народного фронта"

Янукович со своим «шапито» достиг дна и пытается упасть еще дальше, говорит замлидера фракции

Фото: AFP

Тетерук: Янукович должен вернуться и отбыть наказание, а не призывать возбуждать дела против лидеров "Народного фронта" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/982/f78/5c5982f78420a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/982/f78/5c5982f78420a.jpg 2019-02-06T18:08:00+02:00 Политика Янукович со своим «шапито» достиг дна и пытается упасть еще дальше, говорит замлидера фракции

Обвиненный в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины беглый экс-президент Виктор Янукович должен прекратить политический цирк, вернуться на Родину и понести заслуженное наказание.

Об этом заявил заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук на своей странице в Facebook, комментируя призыв адвокатов Януковича к Государственному бюро расследований возбудить уголовные дела против лидеров НФ, сообщает пресс-служба на официальном сайте партии.

"Янукович со своим "шапито" достигли дна и пытаются упасть еще дальше. После вынесения "дважды несудимому" приговора - 13 лет лишения свободы за государственную измену, он поручил своим адвокатам требовать от Государственного бюро расследований возбудить уголовные дела против Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова и других лидеров "Народного фронта", – отметил он.

"Что самое интересное – эти клоуны требуют возбудить дела по статье "государственная измена" против людей, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы Украина выстояла под натиском российских танков, смогла выбраться из пропасти, в которую ее загнал Янукович, оставив после своего бегства в государственной казне всего несколько тысяч долларов. Против людей, которые, несмотря на яростное сопротивление, добились того, чтобы украденные Януковичем миллиарды долларов были возвращены в государственный бюджет", – подчеркнул Тетерук.

Он заметил, что "трудно сказать, что побуждает Януковича продолжать свой путь позора: желание отомстить "Народному фронту" или указки Кремля, так же люто ненавидящего Яценюка, Турчинова и Авакова.

"За поребриком должны услышать известный вопль от Виктора Федоровича: "Астанавитесь!", – написал депутат.

"Януковичу же следует прекратить весь этот цирк, раскаяться, приехать из Ростова и пройти 13 лет наказания за государственную измену в хорошо знакомой ему украинской тюрьме. Так поступить было бы достойным, если он хоть что-то смыслит в достоинстве", – цитирует Андрея Тетерука пресс-служба "Народного фронта".

Напомним, глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко заявил, что приговор Януковичу – это сигнал для Путина . Корме того, по его словам, прокуратура активно ведет следствие и по другим высокопоставленным экс-чиновникам.

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