Тетерук: Янукович должен вернуться и отбыть наказание, а не призывать возбуждать дела против лидеров "Народного фронта"
Янукович со своим «шапито» достиг дна и пытается упасть еще дальше, говорит замлидера фракции
Обвиненный в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины беглый экс-президент Виктор Янукович должен прекратить политический цирк, вернуться на Родину и понести заслуженное наказание.
Об этом заявил заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук на своей странице в Facebook, комментируя призыв адвокатов Януковича к Государственному бюро расследований возбудить уголовные дела против лидеров НФ, сообщает пресс-служба на официальном сайте партии.
"Янукович со своим "шапито" достигли дна и пытаются упасть еще дальше. После вынесения "дважды несудимому" приговора - 13 лет лишения свободы за государственную измену, он поручил своим адвокатам требовать от Государственного бюро расследований возбудить уголовные дела против Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова и других лидеров "Народного фронта", – отметил он.
"Что самое интересное – эти клоуны требуют возбудить дела по статье "государственная измена" против людей, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы Украина выстояла под натиском российских танков, смогла выбраться из пропасти, в которую ее загнал Янукович, оставив после своего бегства в государственной казне всего несколько тысяч долларов. Против людей, которые, несмотря на яростное сопротивление, добились того, чтобы украденные Януковичем миллиарды долларов были возвращены в государственный бюджет", – подчеркнул Тетерук.
Он заметил, что "трудно сказать, что побуждает Януковича продолжать свой путь позора: желание отомстить "Народному фронту" или указки Кремля, так же люто ненавидящего Яценюка, Турчинова и Авакова.
"За поребриком должны услышать известный вопль от Виктора Федоровича: "Астанавитесь!", – написал депутат.
"Януковичу же следует прекратить весь этот цирк, раскаяться, приехать из Ростова и пройти 13 лет наказания за государственную измену в хорошо знакомой ему украинской тюрьме. Так поступить было бы достойным, если он хоть что-то смыслит в достоинстве", – цитирует Андрея Тетерука пресс-служба "Народного фронта".
Напомним, глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко заявил, что приговор Януковичу – это сигнал для Путина . Корме того, по его словам, прокуратура активно ведет следствие и по другим высокопоставленным экс-чиновникам.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Тетерук: Янукович должен вернуться и отбыть наказание, а не призывать возбуждать дела против лидеров "Народного фронта"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Меня кинули, как лоха": Янукович вспомнил о соглашении по Майдану в 2014 году
Бывший президент пошел на сделку с лидерами Майдана, но это ему не помогло
"Водичка залетела на корт": Янукович рассказал подробности, как получил травму
Беглый экс-гарант ранее не смог выступить в суде с последним словом из-за проблем со здоровьем