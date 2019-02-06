Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Новости политики

Тетерук: Янукович должен вернуться и отбыть наказание, а не призывать возбуждать дела против лидеров "Народного фронта"

Сегодня, 18:08

Янукович со своим «шапито» достиг дна и пытается упасть еще дальше, говорит замлидера фракции

Фото: AFP
Тетерук: Янукович должен вернуться и отбыть наказание, а не призывать возбуждать дела против лидеров "Народного фронта" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/982/f78/5c5982f78420a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/982/f78/5c5982f78420a.jpg Политика Янукович со своим «шапито» достиг дна и пытается упасть еще дальше, говорит замлидера фракции

Обвиненный в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины беглый экс-президент Виктор Янукович должен прекратить политический цирк, вернуться на Родину и понести заслуженное наказание.

Об этом заявил заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук на своей странице в Facebook, комментируя призыв адвокатов Януковича к Государственному бюро расследований возбудить уголовные дела против лидеров НФ, сообщает пресс-служба на официальном сайте партии.

"Янукович со своим "шапито" достигли дна и пытаются упасть еще дальше. После вынесения "дважды несудимому" приговора - 13 лет лишения свободы за государственную измену, он поручил своим адвокатам требовать от Государственного бюро расследований возбудить уголовные дела против Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова и других лидеров "Народного фронта", – отметил он.

"Что самое интересное – эти клоуны требуют возбудить дела по статье "государственная измена" против людей, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы Украина выстояла под натиском российских танков, смогла выбраться из пропасти, в которую ее загнал Янукович, оставив после своего бегства в государственной казне всего несколько тысяч долларов. Против людей, которые, несмотря на яростное сопротивление, добились того, чтобы украденные Януковичем миллиарды долларов были возвращены в государственный бюджет", – подчеркнул Тетерук.

Он заметил, что "трудно сказать, что побуждает Януковича продолжать свой путь позора: желание отомстить "Народному фронту" или указки Кремля, так же люто ненавидящего Яценюка, Турчинова и Авакова.

"За поребриком должны услышать известный вопль от Виктора Федоровича: "Астанавитесь!", – написал депутат.

"Януковичу же следует прекратить весь этот цирк, раскаяться, приехать из Ростова и пройти 13 лет наказания за государственную измену в хорошо знакомой ему украинской тюрьме. Так поступить было бы достойным, если он хоть что-то смыслит в достоинстве", – цитирует Андрея Тетерука пресс-служба "Народного фронта".

Напомним, глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко заявил, что приговор Януковичу – это сигнал для Путина . Корме того, по его словам, прокуратура активно ведет следствие и по другим высокопоставленным экс-чиновникам.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Янукович, измена, народный фронт, тетерук

Вы сейчас просматриваете новость " Тетерук: Янукович должен вернуться и отбыть наказание, а не призывать возбуждать дела против лидеров "Народного фронта"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Меня кинули, как лоха": Янукович вспомнил о соглашении по Майдану в 2014 году

Сегодня, 16:08

Бывший президент пошел на сделку с лидерами Майдана, но это ему не помогло

Обмен пленными: Янукович рассказал о возможном предложении Путину

Сегодня, 15:12

Москва уже не раз срывала обмены пленными и постоянно отказывается от предложений Киева

"Водичка залетела на корт": Янукович рассказал подробности, как получил травму

Сегодня, 14:41

Беглый экс-гарант ранее не смог выступить в суде с последним словом из-за проблем со здоровьем

Янукович заявил, что выезжал из России

Сегодня, 13:54

Беглый экс-гарант еще осенью якобы получил травму и его собирались отправить на лечение за пределы РФ

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

Сегодня, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

Сегодня, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

Вчера, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

Вчера, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной