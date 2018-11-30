Только интеграция в евроатлантическое пространство гарантирует Украине мир – Порошенко

Сегодня, 18:47

Украина обязательно станет полноправным членом НАТО и полноправным членом Европейского союза, заявил президент

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует стране мир, безопасность, независимость и преодоление бедности. Об этом в Twitter написал президент Петр Порошенко.

"Украина обязательно станет полноправным членом НАТО и полноправным членом Европейского союза", - написал он.

Президент напомним, что на прошлой неделе Верховная Рада в первом чтении одобрила изменения в Конституцию, которые обязывают власти обеспечить вступление Украины в ЕС и НАТО.

"Это голосование было символическое, но не случайно. Это – часть нашей стратегии, которую как президент последовательно веду течение последних 4,5 года", - написал он.

Напомним, Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 9037 о внесении изменений в Конституцию относительно европейских и евроатлантическим стремлениям Украины в Европейский Союз и НАТО. Соответствующее решение поддержали 311 народных депутатов.

В законопроекте речь идет всего о пяти изменениях в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины, в частности, будут изменены три статьи, преамбула и один из пунктов в переходных положениях. Кроме того, из Конституции будет выброшена норма, разрешающая базирование Черноморского флота РФ в Крыму. Будет запрещена аренда украинских военных баз иностранными войсками. Читайте подробней, что предполагает президентский законопроект.
НАТО, Конституция, Порошенко

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"Сегодня"

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