Изменение Конституции ради ЕС и НАТО: опубликован текст президентского законопроекта

Сегодня, 14:36

Одним из условий будет исключение пункта о базировании Черноморского флота РФ в Крыму

Петр Порошенко. Фото: архив
Петр Порошенко. Фото: архив

Президент Украины Петр Порошенко в поданном в парламент законопроекте об изменениях в Конституцию для закрепления европейского и евроатлантического направления развития Украины предложил изменить три статьи и исключить положение об аренде военных баз. Об этом говорится в опубликованном на сайте ВР документе.

"Российская вооруженная агрессия вызвала коренные изменения во внешней и внутренней среде безопасности Украины, что обусловливает необходимость поиска новых механизмов обеспечения национальной безопасности и четкого закрепления в Основном законе государства необратимости цивилизационного выбора Украины, олицетворением которого является европейская и евроатлантическая интеграция Украины", – говорится в пояснительной записке.

Изменений в Конституцию планируется всего пять.

  • Абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".
  • Пункт 5 части первой статьи 85 Конституции предлагается изложить в следующей редакции: "Определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
  • Статью 102 дополнить частью третьей следующего содержания: "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО".
  • Статью 116 о полномочиях Кабинета министров предложено дополнить пунктом следующего содержания: "Обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО".
  • Исключить пункт 14 раздела XV "Переходные положения" об аренде военных баз в Украине, в том числе о базировании Черноморского флота РФ в Крыму: "Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".

Президентский законопроект определен как неотложный.

Ранее президент рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.
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"Сегодня"

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