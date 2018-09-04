Изменение Конституции ради ЕС и НАТО: опубликован текст президентского законопроекта

Одним из условий будет исключение пункта о базировании Черноморского флота РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко в поданном в парламент законопроекте об изменениях в Конституцию для закрепления европейского и евроатлантического направления развития Украины предложил изменить три статьи и исключить положение об аренде военных баз. Об этом говорится в опубликованном на сайте ВР документе.

"Российская вооруженная агрессия вызвала коренные изменения во внешней и внутренней среде безопасности Украины, что обусловливает необходимость поиска новых механизмов обеспечения национальной безопасности и четкого закрепления в Основном законе государства необратимости цивилизационного выбора Украины, олицетворением которого является европейская и евроатлантическая интеграция Украины", – говорится в пояснительной записке.

Изменений в Конституцию планируется всего пять.

Абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Пункт 5 части первой статьи 85 Конституции предлагается изложить в следующей редакции: "Определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Статью 102 дополнить частью третьей следующего содержания: "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО".

Статью 116 о полномочиях Кабинета министров предложено дополнить пунктом следующего содержания: "Обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО".

Исключить пункт 14 раздела XV "Переходные положения" об аренде военных баз в Украине, в том числе о базировании Черноморского флота РФ в Крыму: "Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".

Президентский законопроект определен как неотложный.

Ранее президент рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.