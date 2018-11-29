Томос для Украины: онлайн-трансляция Синода Вселенского патриархата

В Стамбуле (Турция) проходит Священный Синод Вселенского патриархата, на котором будет утвержден текст Томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Отметим, что трехдневный синод начался 27 ноября и сегодня будет принято решение по Томосу, а также назначена дата проведения Объединительного собора в Украине, который должен состояться в декабре.

Украинская церковь в ожидании Объединительного собора. Недавно в Константинополе объяснили ситуацию с датой объединения церквей. Вселенский патриархат дал понять что это произойдет в декабре, а точную дату назовут на Священном синоде в Стамбуле.

Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Также ранее стало известно, как будет называться объединенная церковь в Украине. Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет назвал два варианта.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам Томос не был получен. Согласно решению, Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса, а получит его Украинская церковь после завершения процесса объединения.