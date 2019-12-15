ТОП самых зрелищных и ярких драк между депутатами прошлых созывов (видео)

Верховная Рада регулярно превращается в ринг. Депутаты дерутся в комитетах, кулуарах и сессионном зале. Новости "Сегодня" вспомнили самые ожесточенные драки в Верховной Раде прошлых созывов. Горячими схватками запомнилась прошлая Рада. Особенно отчаянно депутаты дрались в начале каденции.

Вот нардепы из аграрного и антикоррупционного комитетов сцепились в кулуарах, Ивченко и Соболев. Один заподозрил другого в коррупции и набросился с кулаками. А то искусно дал отпор, повалив нападающего на пол. Впоследствии инициатор драки извинился и сказал, что произошло недоразумение.

Нардеп Владимир Парасюк на заседании парламентского комитета, после словесной перепалки, прыгнул к генералу СБУ и изо всех сил ударил его ногой в голову.

Но не только генералам доставалось от Парасюка. Он задирался и к своему коллеге в сессионном зале. Пытался сломать ему микрофон и схватить за грудки. А через мгновение пятеро депутатов уже колотили самого Парасюка.

Поединок произошел и во время эфира на одном из телеканалов. После горячего диалога с образом, нардеп Сергей Шахов схватил своего визави, Игоря Мосийчука, за горло и толкает так, что тот падает навзничь. А когда встает, начинает бить Шахова палкой.

А это уже позапрошлый – седьмой созыва. После парламентских баталий оппозиция заблокировала выходы из сессионного зала. Между свободовцами и регионалами началась потасовка. Тогда депутат Ирина Сех повалила оппонента на пол, а ее коллега, Ирина Фарион, надавала ему тумаков.

Но некоторым дракам уже почти десять лет. Во время ратификации украино-российской дружбы депутаты начали бросать в руководство парламента яйца. Помощники тогдашнего спикера Владимира Литвина прикрывали его зонтиками. Депутаты тем временем душили и билит оппонентов в сессионном зале. А кто-то подорвал несколько дымовых шашек.

"Это торжественный акт ВР, который состоялся в чрезвычайно торжественной обстановке", – прокомментировал тогда происходящее Владимир Литвин.

Актуальный созыв некоторое время держал себя в руках и не устраивал потасовок. Но все же сорвался на рукоприкладство. Напомним, совсем недавно новости "Сегодня" писали о том, как в Раде "слуги народа"подрались из-за женщины. Ирина Верещук рассказала, что произошло внутри политической силы и кто виновник конфликта.

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