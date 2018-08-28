"Топтать врагу родную землю не позволим": Порошенко развенчал российский миф об Украине

Сегодня, 16:30

Украина укрепляет свою армию не ради кровопролития, как это делает Путин, заверил глава украинского государства

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина вооружается не для того, чтобы воевать, а чтобы не позволить врагу захватить страну. Об этом он сказал во время выступления на XIII Совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Он отметил, что Украина укрепляет свои силы для защиты, а не ради кровопролития, как это делает Путин.

"Хотел бы сразу развеять российский миф. Мы не вооружаемся, чтобы воевать, но и топтать врагу нашу родную землю никогда не позволим. Мы укрепляем наш военный потенциал, поскольку рядом с нами страна-агрессор, способный на любой вызов системе европейской и мировой безопасности. Мы продолжаем нить за нитью рвать паутину, которой русский царизм, а позже красный большевизм, долгие века методично опутывал свободолюбивую украинскую душу. Искренне надеюсь, что с Божьей волей отниму еще одну такую нить с получением автокефалии для Украинской церкви", – заявил Порошенко.

Как недавно заявлял президент, украинская армия способна остановить Россию. Чем сильнее будет украинская армия, тем быстрее придет мир в нашу страну, отметил глава государства.

Ранее командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал об изменениях в украинской армии. Войско хорошо обучено и подготовлено к противодействию российской угрозе, что отмечают даже в НАТО, подчеркнул генерал. Он подчеркнул, что также закупаются очень дорогие тепловизоры для военных.
Россия, Порошенко, миф

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"Сегодня"

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