"Топтать врагу родную землю не позволим": Порошенко развенчал российский миф об Украине
Украина укрепляет свою армию не ради кровопролития, как это делает Путин, заверил глава украинского государства
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина вооружается не для того, чтобы воевать, а чтобы не позволить врагу захватить страну. Об этом он сказал во время выступления на XIII Совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.
Он отметил, что Украина укрепляет свои силы для защиты, а не ради кровопролития, как это делает Путин.
"Хотел бы сразу развеять российский миф. Мы не вооружаемся, чтобы воевать, но и топтать врагу нашу родную землю никогда не позволим. Мы укрепляем наш военный потенциал, поскольку рядом с нами страна-агрессор, способный на любой вызов системе европейской и мировой безопасности. Мы продолжаем нить за нитью рвать паутину, которой русский царизм, а позже красный большевизм, долгие века методично опутывал свободолюбивую украинскую душу. Искренне надеюсь, что с Божьей волей отниму еще одну такую нить с получением автокефалии для Украинской церкви", – заявил Порошенко.
Как недавно заявлял президент, украинская армия способна остановить Россию. Чем сильнее будет украинская армия, тем быстрее придет мир в нашу страну, отметил глава государства.
Ранее командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал об изменениях в украинской армии. Войско хорошо обучено и подготовлено к противодействию российской угрозе, что отмечают даже в НАТО, подчеркнул генерал. Он подчеркнул, что также закупаются очень дорогие тепловизоры для военных.
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