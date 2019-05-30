Трамп с Путиным будет говорить об Украине – Волкер

Президенты США и России могут встретиться на саммите Большой двадцатки и обсудить важные вопросы

Путин и Трамп. Фото: kremlin.ru.

Во время возможной встречи президент США Дональд Трамп с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии Украина останется одной из тем переговоров.

Об этом рассказал спецпредставитель Госдепа Курт Волкер, передает Укринформ.

Он напомнил, как американский лидер отказался от встречи с хозяином Кремля на прошлом саммите Большой двадцатки в Аргентине из-за нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе.

"Как все помнят, в прошлом декабре планировалась встреча президентов Трампа и Путина в Аргентине. Она была отменена из-за того, что за неделю до того Россия атаковала украинский флот, захватила корабли и посадила в тюрьму моряков, переместив их на территорию РФ. Итак, встреча была отозвана, и это был очень хороший шаг, я думаю, это было правильным", – сказал Волкер и подчеркнул, что Вашингтон не прекращает настаивать на освобождении моряков.

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По его словам, между Вашингтоном и Москвой масса нерешенных проблемных вопросов, например, крах ядерного договора (ДРСМД), ситуация в Венесуэле, Сирии, Северной Корее, война на Донбассе и аннексия Крыма. Поэтому американский дипломат считает правильным, чтобы эти вопросы, в том числе украинский, были обсуждены на ближайшей встрече Путина и Трампа.

"Определиться, есть ли возможность немного охладить ситуацию, найти пути, где можно действовать конструктивно. Это не говорит о том, что мы не занимаемся вопросами Украины. Мы должны пытаться уладить все крупные разногласия между двумя великими странами", – добавил Волкер.

Напомним, в середине мая газета "Известия" со ссылкой на два источника в финских дипломатических кругах писала, что новая встреча Путина и Трампа может состояться в Финляндии. Фины отмечают, что отношения, которые строятся между Россией и США, важны для глобального уровня.

О необходимости встречи Трампа и Путина рассказывали в комментарии сайту "Сегодня" эксперты-международники Богдан Яременко и Антон Кучухидзе. В то же время они разошлись во мнении, состоится ли долгожданная встреча между президентами США и Российской Федерации.

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