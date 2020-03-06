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Трофимов: "Люди захотят, чтобы Зеленский пошел на второй срок"

6 марта, 23:53

Сергей Пономаренко

Первый заместитель главы Офиса президента дал первое телевизионное интервью - на телеканале "Украина 24"

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов считает, что граждане Украины захотят, чтобы президент Владимир Зеленский оставался президентом на второй срок.

Такое мнение Сергей Трофимов высказал в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24". При этом политик подчеркнул, что высказывает исключительно свое личное мнение.

"Мне бы не хотелось, чтобы СМИ сейчас взяли какие-то тезисы в заголовки, перевернули их и с ними выстраивали бы какую-то информационную кампанию свою, не соответствующую моим изречениям, потому что это – мое первое телевизионное интервью. Мое мнение, исключительно мое мнение, которое я хотел бы озвучить, что люди не захотят только одной каденции Владимира Зеленского. Почему? Потому что это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде", – сказал первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

По мнению Сергея Трофимова, Владимир Зеленский обладает качествами, которые позволяют ему и его команде успешно справляться с поставленными задачами.

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"Так вышло просто, что мы давно знакомы, я наблюдал, видел, как эти процессы выстраиваются. У него такое чувство воли, ум, знания, компетенция, у него все это в такой совокупности, что мое мнение, что это большой шанс для страны – иметь такого руководителя, который заботится о гражданах и находится в этой рамке, в этом фарватере, поэтому я считаю, что люди захотят, чтобы он остался. Каким будет его решение, его выбор? Наверное, надо прожить эти пять лет. Я, как гражданин, хотел бы, чтобы у нас оставался такой президент", – сказал Сергей Трофимов.

Заместитель главы Офиса президента считает, что время необходимо для того, чтобы довести до совершенства начатые в Украине преобразования.

Также "Сегодня" писали, что, по мнению Сергея Трофимова, причиной отставки Руслана Рябошапки с поста Генпрокурора было отсутвие громких дел.

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Владимир Зеленский Украина 24 Сергей Трофимов большое интервью с Тиграном Мартиросяном

Источник: Сегодня

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