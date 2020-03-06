Трофимов: "Люди захотят, чтобы Зеленский пошел на второй срок"

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов считает, что граждане Украины захотят, чтобы президент Владимир Зеленский оставался президентом на второй срок.

Такое мнение Сергей Трофимов высказал в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24". При этом политик подчеркнул, что высказывает исключительно свое личное мнение.

"Мне бы не хотелось, чтобы СМИ сейчас взяли какие-то тезисы в заголовки, перевернули их и с ними выстраивали бы какую-то информационную кампанию свою, не соответствующую моим изречениям, потому что это – мое первое телевизионное интервью. Мое мнение, исключительно мое мнение, которое я хотел бы озвучить, что люди не захотят только одной каденции Владимира Зеленского. Почему? Потому что это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде", – сказал первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

По мнению Сергея Трофимова, Владимир Зеленский обладает качествами, которые позволяют ему и его команде успешно справляться с поставленными задачами.

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"Так вышло просто, что мы давно знакомы, я наблюдал, видел, как эти процессы выстраиваются. У него такое чувство воли, ум, знания, компетенция, у него все это в такой совокупности, что мое мнение, что это большой шанс для страны – иметь такого руководителя, который заботится о гражданах и находится в этой рамке, в этом фарватере, поэтому я считаю, что люди захотят, чтобы он остался. Каким будет его решение, его выбор? Наверное, надо прожить эти пять лет. Я, как гражданин, хотел бы, чтобы у нас оставался такой президент", – сказал Сергей Трофимов.

Заместитель главы Офиса президента считает, что время необходимо для того, чтобы довести до совершенства начатые в Украине преобразования.

Также "Сегодня" писали, что, по мнению Сергея Трофимова, причиной отставки Руслана Рябошапки с поста Генпрокурора было отсутвие громких дел.

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