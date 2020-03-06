Трофимов: Причина отставки Рябошапки – отсутствие громких дел

Об этом первый заместитель главы Офиса президента заявил в интервью на телеканале "Украина 24"

Причина отставки Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки – это отсутствие громких дел. Об этом заявил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Главная причина – отсутствие громких дел, которые компетентный орган должен расследовать, выявлять и доводить до своего завершения. Это – главная причина. Безусловно, это непростая задача. Но тем не менее, как сказал президент, "весна пришла". И все ждут какой-то справедливости, все ждут видимых результатов, как эта справедливость восторжествует, и как она будет реализована, в данном случае – Генеральной прокуратурой", – заявил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

Сергей Трофимов подчеркнул, что речь не идет о политических делах либо – о преследовании оппозиции.

"Таких задач реально нет. Но тем не менее, нет сомнений у украинцев в том, что было совершено много экономических преступлений. У страны, у бюджета, у граждан украли часть жизни, украли развитие, украли возможности, украли ресурсы – наглым образом. Пользуясь своим положением, они это сделали. Поэтому это и есть задача прокуратуры и всех органов – выявлять преступления и доводить дела до реализации", – сказал Сергей Трофимов. В тренде Вице-премьер без соцсетей: что известно о Вадиме Пристайко

Сергей Трофимов опроверг домыслы о каких-либо других причинах отставки Руслана Рябошапки.

"В этом нет другой причины, и ее не стоит искать. Когда есть эти вещи (расследование серьезных преступлений – ред.) – они громкие. Они резонансные, они понятные, их не скрыть. Они являются точкой опоры и результатом работы. Поэтому принято такое решение Верховной Рады, которая услышала отчет", – заявил первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

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