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Туберкулез и корь не менее опасны, чем коронавирус: Зеленский призвал к вакцинации

22 мая, 13:39

Сергей Мартынец

Снижение уровня вакцинации может привести в скором времени к вспышке заболеваемости

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев делать вакцинацию от кори и туберкулеза, поскольку они являются не менее опасными болезнями, чем коронавирус. Об этом он сказал на традиционном совещании на Банковой, передает Офис главы государства.

Так, президенту сообщили, что, несмотря на эпидемию коронавируса, вакцинация детей против кори, столбняка и других болезней не прекращалась. В то же время сейчас количество вакцинаций уменьшилась на 20%.

В Минздраве считают, что это может привести к вспышке этих болезней в ближайшем будущем. Поэтому вместе с президентом призывают родителей не игнорировать прививки.

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"Важно, чтобы вы донесли это до людей. Ведь корь, столбняк, туберкулез – столь же тяжелые болезни, не менее опасны, чем коронавирусная инфекция. Надо объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас", – сказал Зеленский.

Отметим, что в Украине каждый год от туберкулеза умирают около 4 тысяч человек. Ранее главврач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко рассказывала, что ситуация вокруг туберкулеза – это средневековье номер два. Больше читайте в нашем материале "Тубдиспансеры закроют, а больных отправят в обычные больницы: что на самом деле будут менять".

А тем временем в апреле назрела другая проблема. Из-за катастрофических последствий медреформы скоро может быть так, что лечить больных на туберкулез будет некому. Сотрудники тубдиспансера в Луцке записали эмоциональное обращение.

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туберкулез вакцинация корь Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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