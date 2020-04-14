Сотрудники тубдиспансера в Луцке записали эмоциональное обращение (видео)

Сотрудники Луцкого тубдиспансера записали видеообращение, в котором раскритиковали ситуацию, сложившуюся в Украине с туберкулезными диспансерами, и выступили против сокращения персонала и закрытия туберкулезных больниц и отделений в своем регионе.

Недостаток средств в медучреждениях привел к тому, что лечить больных туберкулезом будет просто некому, считают медики.

"Что это за реформа, которая привела к неоднократному недофинансированию противотуберкулезных мероприятий, неоднократного сокращению персонала?", – спрашивают медики в своем видеообращении.

Это – крик души луцких фтизиатров. Финансирование противотуберкулезной больницы в Луцке – критическое, утверждают его работники. Половину персонала сократили, но для полноценной деятельности меучреждения не хватает еще 21 млн. грн.

Сокращение финансирования тубдиспансера предусматривает второй этап медицинской реформы, которая стартовала в Украине с 1 апреля, говорят медики. Из-за этого в области массово увольняют персонал. А тех денег, которые выделяет государство, по их словам, не хватает даже на зарплату.

"Мы из 532 работников оставили 295. И в дальнейшем будем сокращать. Закрыли две больницы, будем еще одну закрывать. У себя мы из семи отделений закрыли четыре", – рассказывает генеральный директор Волынского противотуберкулезного объединения Иван Нискогуз.

Первыми сократили медсестер и санитарок. А те, что остались, теперь работают за двоих, а то и за троих. Особенно трудно приходится в отделениях для больных с открытой формой туберкулеза.

"Она у меня одна на два поста – 3 и 4 этаж. Скажите, она может оббегать физически тяжелых больных – поменять памперсы, перевернуть, покормить, сделать манипуляции? И это все одна медсестра", – говорит заведующая мультирезистентным отделением Ирина Дудко.

О том, что медсестры не успевают оббежать всех больных, рассказывают и пациенты. Александр Дьяченко имеет легкую форму туберкулеза, второй месяц лечится в стационаре. Говорит: сокращение персонала – недопустимо.

"Здесь врачи делают очень много дел. Это тяжелая болезнь, если пустить ее на самотек, будем иметь большие проблемы", – говорит пациент Александр Дьяченко.

Местные чиновники от медицины критиковать медреформу не решаются. Как и предполагал второй этап, три больницы объединили в одну и надеялись, что денег на нее хватит. Но такого дефицита средств не ожидали.

"Считаю, что шаги, которые сделаны в объединении, были эффективны. Правильные и своевременные. Мы рассчитывали на большую сумму, будем проводить работу с Национальной службой здоровья", – говорит начальник управления здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк.

Волынским фтизиатрам выделили 23 млн грн. Говорят: их хватит до сентября. Что делать дальше, медики, по их словам, даже не представляют.

Ранее "Сегодня" писали о том, в каком положении оказались туберкулезные диспансеры в Украине.

Всего в Украине только за прошлый год туберкулезом заболели более 25 тысяч человек. Больше всего случаев – в Одесской и Днепропетровской областях. На Волыни заболели около 700 человек.

Всего же, как писал сайт "Сегодня", в Украине каждый год от туберкулеза умирают около 4 тыс. человек.

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