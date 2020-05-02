Тяжелый эпизод нашей истории: Зеленский выразил сочувствие родным погибших 2 мая в Одессе

В Одессе проходят мероприятия, связанные с шестой годовщиной трагических событий 2 мая 2014 года, когда в результате массовых беспорядков и пожара в здании областной федерации профсоюзов погибли люди.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2 мая 2014 года стало трагическим днем в истории Одессы.

"Одесса – город открытых и искренних людей, неповторимый колорит и особого "одесского" оптимизма. Одесса – это синоним добра, тепла и солнца.

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Но, к сожалению, 2 мая 2014 в историю этого прекрасного города была вписана трагическая, кровавая страница.

Сегодня – шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших.

Тот черный день унес почти полсотни человеческих жизней. Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину. Потому что только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и о собственных трагедии.

Сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" – одно из них.

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Убежден, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня. Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

А наш общий вызов – вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических "целей". Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь – мирная, цветущая и единая страна", – говорится в сообщении главы государства на его официальной странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что безопасность граждан в Одессе обеспечивали более 1 500 правоохранителей, среди которых – работники полиции, спасатели и нацгвардейцы. Копы проводили разъяснительную работу с людьми.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков погибли 46 человек, пострадали около 300.

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Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько проукраински настроенных человек. Затем эпицентр событий переместился на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сторонников сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

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