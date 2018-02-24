У берегов оккупированного Крыма американские самолеты провели разведку

Два американских самолета-разведчика над побережьем оккупированного Россией Крыма осуществили комплексную разведку. Об этом сообщает "Думская".

Отмечено, что патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon с/н 168998 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии примерно в 10 часов утра и отправился в Черное море.

Приблизительно в это же время самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EP-3E Aries II взлетел с авиабазы Суда-Бей (Кипр). Он направился к южному берегу оккупированного полуострова.

Как сообщает издание, оба борта три часа провели в черноморском небе.

Напомним, пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США сообщила, что в понедельник российский истребитель Су-27 пересек курс американского разведывательного самолета EP-3E Aries II, выполнявшего полет над международными водами Черного моря вблизи Крыма, в результате чего американский самолет, оказавшись в реактивном потоке, попал в мощную турбулентность.

Ранее ВМС США опубликовали пять видеозаписей, на которых запечатлены опасные маневры российского истребителя Су-27, перехватившего американский самолет у берегов Крыма. Записи демонстрируют маневры российского Су-27 вокруг самолета ВВС США в непосредственной близости и с разных ракурсов.