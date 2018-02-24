У берегов оккупированного Крыма американские самолеты провели разведку

Сегодня, 15:03

Операция длилась три часа

Фото: Boeing
Фото: Boeing

Два американских самолета-разведчика над побережьем оккупированного Россией Крыма осуществили комплексную разведку. Об этом сообщает "Думская".

Отмечено, что патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon с/н 168998 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии примерно в 10 часов утра и отправился в Черное море.

Приблизительно в это же время самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EP-3E Aries II взлетел с авиабазы Суда-Бей (Кипр). Он направился к южному берегу оккупированного полуострова.

Как сообщает издание, оба борта три часа провели в черноморском небе.

Напомним, пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США сообщила, что в понедельник российский истребитель Су-27 пересек курс американского разведывательного самолета EP-3E Aries II, выполнявшего полет над международными водами Черного моря вблизи Крыма, в результате чего американский самолет, оказавшись в реактивном потоке, попал в мощную турбулентность.

Ранее ВМС США опубликовали пять видеозаписей, на которых запечатлены опасные маневры российского истребителя Су-27, перехватившего американский самолет у берегов Крыма. Записи демонстрируют маневры российского Су-27 вокруг самолета ВВС США в непосредственной близости и с разных ракурсов.

 
США, Крым, самолеты, разведка

Вы сейчас просматриваете новость "У берегов оккупированного Крыма американские самолеты провели разведку". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: pixabay.com

Boeing планирует выпускать по самолету каждые 10 часов

17 Февраля, 07:24

За прошлый год компания поставила 763 самолета заказчикам - по самолету каждые 11,5 часа

Украина

Скандальный угон бомбардировщиков из Украины в РФ: эксклюзивные подробности от очевидцев 26 лет спустя

13 Февраля, 18:45

Экипажи сразу шести бомбардировщиков Су-24 несанкционированно пересекли границу с Россией
Загрузка...

Транспорт

"Антонов" подписал контракт с французской компанией. Фото: wing.com.ua

"Антонов" объяснил, почему сотрудничает с Россией

13 Февраля, 16:44

Кривоконь рассказал об обслуживании "Русланов" для российской "Волга-Днепр"

Транспорт

Фото: Julia Novitska / Wikipedia

Итальянский лоукостер запускает три новых рейса из Украины

12 Февраля, 13:08

Авиакомпания работает в аэропортах Львова и Киева
Загрузка...