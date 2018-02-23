Крым отметил "день оккупанта и годовщину предательства": соцсети язвят

В оккупированном Севастополе празднование 23 февраля не было массовым

В оккупированном Севастополе на празднование российского "дня защитника отечества" пришло крайне мало людей, несмотря на обильную агитацию.

Об этом сообщил автор Twitter-аккаунта "Крымский бандеровец".

"Крым. Севастополь. Сегодня на Нахимова очень жиденько. Немногие пришли отпраздновать годовщину своего предательства и день оккупанта. Хотя агитация была большой", – говорится в сообщении.

Также был опубликован скриншот с камеры видеонаблюдения на центральной площади города: в кадре значится время 13:27 и видно небольшое количество собравшихся людей.

При этом в комментариях напомнили о том, что творилось на той же площади четыре года назад, когда аннексия Крыма только начиналась.

Ранее сообщалось и об "учениях террористов" на набережной Керчи: в сети едко предположили, что таким образом оккупанты готовятся принимать отдыхающих.

Стоит напомнить и о "торжестве российских нанотехнологий", которое оккупанты продемонстрировали своим отношением к дорогам, паркам и улицам городов Крыма.