Крым отметил "день оккупанта и годовщину предательства": соцсети язвят
В оккупированном Севастополе празднование 23 февраля не было массовым
В оккупированном Севастополе на празднование российского "дня защитника отечества" пришло крайне мало людей, несмотря на обильную агитацию.
Об этом сообщил автор Twitter-аккаунта "Крымский бандеровец".
"Крым. Севастополь. Сегодня на Нахимова очень жиденько. Немногие пришли отпраздновать годовщину своего предательства и день оккупанта. Хотя агитация была большой", – говорится в сообщении.
Также был опубликован скриншот с камеры видеонаблюдения на центральной площади города: в кадре значится время 13:27 и видно небольшое количество собравшихся людей.
При этом в комментариях напомнили о том, что творилось на той же площади четыре года назад, когда аннексия Крыма только начиналась.
Ранее сообщалось и об "учениях террористов" на набережной Керчи: в сети едко предположили, что таким образом оккупанты готовятся принимать отдыхающих.
Стоит напомнить и о "торжестве российских нанотехнологий", которое оккупанты продемонстрировали своим отношением к дорогам, паркам и улицам городов Крыма.
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