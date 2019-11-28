У еще одного "слуги народа" нашли судимость: подробности

Богданец уже признал, что в 2015 году ударил мужчину

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Народный депутат от партии "Слуга народа" и бывший участник боевых действий Андрей Богданец ранее был судим за избиение мужчины. Об этом на своем канале в Telegram экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Народный депутат от "слуг народа", избранный по 163 в / о (Тернопольская область) Андрей Богданец 17.08.2015, приговором Тернопольского горрайонного суда под председательством судьи Сливка Л.М. в уголовном производстве № 607/21639/14-к признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины и в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК Украины и приговорен к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год", - говорится в сообщении.

Он отметил, что такое мягкое наказание объясняется службой подсудимого в зоне АТО, наличием двух детей и чистосердечным раскаянием.

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Сам Андрей Богданец эту информацию на своей странице в Facebook подтвердил. Депутат рассказал, что в 2015 году он даже не думал о своем возможном депутатстве.

"Тогда добровольцем участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона особого назначения "Сечь". Находясь в коротком отпуске между ротациями, наткнулся по пути на человека, который сначала провоцировал, а затем едва не стала виновником аварии с нашим общим участием. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо", - написал Богданец.

По словам нардепа, он ударил своего обидчика один раз в лицо и не рассчитав силы.

"После инцидента я вину свою признал, оплатил лечение. Мне действительно жаль, что потерпевший имел проблемы со здоровьем после того нашей встречи. Однако данный факт был известен, а не замалчивался во время избирательной кампании", – отметил он.

Отметим, что это не первый подобный инцидент в фракции "Слуга народа". После секс-скандала с участием уже экс-главы международного комитета Рады Богдана Яременко в сети появилась информация, что нардеп от СН, мажоритарщик с 153-го округа в Ровенской области Роман Иванисов отбывал наказание в исправительной колонии за изнасилование несовершеннолетней.

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