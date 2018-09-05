"У нас был классный пример Грузии": Грымчак оценил шансы Украины в судах против РФ

Замминистра отметил, что исков подано много, но решения по ним будут еще не скоро

У Украины хорошие шансы выиграть все иски против России, хотя этот процесс будет длительным. Киев имеет множество доказательств вины Москвы в агрессии против нашей страны.

Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

Он напомнил, что после нападения России на Грузию, в Тбилиси подали иски, однако проиграли их. А вот у Украины дела уже идет лучше, чего только стоит победа Украина в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".

"У нас был классный пример Грузии. Они сразу подали во все суды. Чем закончилось? Проиграли. У нас пока нет решений судов. У нас есть решение суда, согласно которому "Газпром" и его имущество здесь арестовывается в Украине, согласно решению наших судов. Это отдельная история. Поэтому на сегодняшний день Украина пошла правильным путем, – он длинный, это правда. Но мы имеем шансы выиграть все суды, в которые мы подаем. У нас есть доказательная база, которую мы подаем. Я вам больше скажу – впервые российская агрессия на территории Украины, на территории ОРДЛО была признана в декабре 2017 года, после того, как генеральная прокуратура в Гааге представила все документы. И они через полгода пришли к выводу, что военный конфликт на территории ОРДЛО имеет все признаки международного. После этого очень многое изменилось", – заявил Гримчак.

Напомним, Международный криминальный суд признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Отметим, Украина также подала иск против России по Конвенции ООН по морскому праву. На днях Арбитраж Постоянной палаты третейского суда в Гааге принял решение рассматривать жалобу Москвы по иску Украины, и только потом дело по существу. То есть в два этапа. В свою очередь в МИД объяснили, на что жалуется Россия по "морскому" иску Украины.