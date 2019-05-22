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"У нас много вызовов, дел и идей": Зеркаль объяснила отказ от работы в администрации Зеленского

22 мая, 18:36

Карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами, говорит замминистра

Елена Зеркаль. Фото: скриншот
Елена Зеркаль. Фото: скриншот.

Замминистра иностранных дел по европейской интеграции Елена Зеркаль отказалась от работы в Администрации президента Владимира Зеленского, чтобы продолжать заниматься тем, что она очень любит.

Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook.

"Переговорить Соглашение об ассоциации и сделать ее реальностью, добиться безвизового режима с ЕС, договориться о поставках газа с ЕС, вести правовые споры против России и многие другие задачи – вызовы, которыми полна моя жизнь", – пишет Зеркаль.

Она объяснила, что все важные проекты ее профессиональной жизни касаются утверждения верховенства права в Украине, в отношениях с партнерами и в мире. Это длительные процессы, которые требуют выдержки и взвешенности.

"У меня достаточно энергии и мотивации делать все возможное для защиты интересов Украины в международной политике. Работа на ответственной должности является вызовом и шансом. А также проявлением общественной и политической поддержки для меня", – подчеркнула замминистра.

Она поблагодарила всех за теплые отзывы в контексте ее возможного назначения на должность в АП и за доверие и не исключила, что возможно это когда-то и произойдет.

По ее словам, должности важны в контексте достижения целей: "Моей целью является продвижение и защита интересов Украины. А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами".

Зеркаль заметила, что после инаугурации, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч президента, она продолжает реализацию определенных задач и планов в Министерстве иностранных дел: "У нас много вызовов, дел и идей, которыми надо заниматься каждый день".

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"Внешняя политика – общее дело президента и МИДа. Поэтому взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными. Мы – одна команда и страна у нас одна", – напомнила замминистра.

Она добавила, что следующий важный пункт в ее календаре – 25 мая, Гамбург.

"Международный трибунал по морскому праву объявит решение о наших военных кораблях и наших моряках, которых нужно вернуть домой. А уже с самого начала июня – двухнедельные слушания в Гааге", – подытожила Зеркаль.

Напомним, вечером 21 мая Зеленский издал указ №309/2019, которым назначил замглавы Администрации президента замминистра иностранных дел по европейской интеграции в правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана Елену Зеркаль.

Однако в ночь на 22 мая Зеленский указом №315/2019 отменил свой указ по назначению Зеркаль.

Больше о кадровых назначениях читайте на сайте "Сегодня": "Команда Зеленского: кого и на какие должности назначил президент"


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Тег Зеленский, администрация президента, МИД Украины, Зеркаль, морской трибунал

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