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  1. Новости политики

У Олега Ляшко родился сын: "Самое большое счастье на свете"

17 мая, 11:55

Игорь Тимофеев

"Радикал" поблагодарил медиков за роды

У лидера "Радикальной партии Украины", экс-нардепа Олега Ляшко родился сын. Об этом "радикал" сообщил сегодня, 17 мая, на своей странице в Facebook.

"Родился сын! Я Благодарю Бога и супругу за самое большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома", – написал 47-летний политик, впрочем, не уточнив в каком городе или роддоме родился малыш. Также остались тайной рост и вес новорожденного.

Посетители странички Ляшко бурно отреагировали на рождение продолжателя рода, обрушив на политика за несколько минут сотни коротких, но искренних поздравлений:

  • Вітаю! Дай Боже йому щасливу долю!
  • Вітаю! Нехай здоровий росте
  • Ростіть здорові
  • Поздравляю Вас с рождением сыночка, огромного здоровья
  • Щастя і здоров‘я.
  • Хай буде здоровий!!!
  • Визначна подія! Щиро вітаю!
  • Вітаю Вас з народженням синочка!!!
  • Вітаю. Здоров'я мамі та малюку.
  • Нехай щасливою буде доля вашої дитини, нехай росте ваш синок на радість всій вашій родині!

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Напомним, ранее было известно, что Олег Ляшко и его супруга Росита воспитывают дочь Владиславу.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Ляшко назвал вызванный коронавирусом кризис шансом стать сильнее:

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Источник: Сегодня

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