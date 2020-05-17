У Олега Ляшко родился сын: "Самое большое счастье на свете"

У лидера "Радикальной партии Украины", экс-нардепа Олега Ляшко родился сын. Об этом "радикал" сообщил сегодня, 17 мая, на своей странице в Facebook.
"Родился сын! Я Благодарю Бога и супругу за самое большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома", – написал 47-летний политик, впрочем, не уточнив в каком городе или роддоме родился малыш. Также остались тайной рост и вес новорожденного.
Посетители странички Ляшко бурно отреагировали на рождение продолжателя рода, обрушив на политика за несколько минут сотни коротких, но искренних поздравлений:
- Вітаю! Дай Боже йому щасливу долю!
- Вітаю! Нехай здоровий росте
- Ростіть здорові
- Поздравляю Вас с рождением сыночка, огромного здоровья
- Щастя і здоров‘я.
- Хай буде здоровий!!!
- Визначна подія! Щиро вітаю!
- Вітаю Вас з народженням синочка!!!
- Вітаю. Здоров'я мамі та малюку.
- Нехай щасливою буде доля вашої дитини, нехай росте ваш синок на радість всій вашій родині!
Напомним, ранее было известно, что Олег Ляшко и его супруга Росита воспитывают дочь Владиславу.
Ранее сайт "Сегодня" писал, что Ляшко назвал вызванный коронавирусом кризис шансом стать сильнее:
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