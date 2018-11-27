У Порошенко появился новый советник

Глава государства подписал указ относительно Юрия Ткаченко, которого недавно уволил с другой должности

Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил себе еще одного советника Юрия Ткаченко, сообщает пресс-служба главы государства.

"Назначить Ткаченко Юрия Олеговича советником президента Украины (вне штата)", – говорится в тексте указа.

Фото: Юрий Ткаченко/facebook

Напомним, Юрий Ткаченко с 9 сентября 2014 года возглавлял Черкасскую обладминистрацию. Но в конце октября из-за проблем с отопительным сезоном в Смеле Кабинет министров одобрил проект указа президента об его увольнении его с должности. В ноябре 2018 года был уволен с поста главы Черкасской ОГА.

Сразу же Порошенко назначил нового главу Черкасской ОГА и поручил ему переехать в Смелу.

Также напомним, что в феврале 2015 года произошел неприятный для Ткаченко эпизод. Порошенко объявил выговор на тот момент председателю Черкасской ОГА. Наказание было назначено за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных госадминистраций.

А тем временем новый советник из США появился в Минобороны. Сегодня в ведомстве посол США в Украине Мари Йованович представила Кита Дейтоона, у которого большой опыт в восточноевропейском регионе, он также является директором Европейского центра исследований в области безопасности, Джорджа С. Маршалла.