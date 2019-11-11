У Путина заявили, что дата встречи Нормандской четверки пока не определена (дополнено)

Дмитрий Песков в очередной раз дал понять, что в Кремле не стремятся к проведению встречи

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Пресс-секретарь президент Владимира Путина – Дмитрий Песков – в очередной раз заявил, что дата саммита в "нормандском формате" пока не определена. По его словам, нужно дождаться завершения разведения сил на Донбассе Украины.

"Давайте дождемся все-таки завершения [разведения сил]", — сказал он в ответ на вопрос о дате встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России.

"Даты по-прежнему нет", — добавил Песков.

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23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия и Россия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе: неподалёку от Станицы Луганской, Золотого и Петровского, а также после прекращения обстрелов.

Разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого – в конце октября.

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками. 1 ноября в ООС сообщили, что завершился этап разведения сил с обеих сторон (зеркально) в районе Золотого-4, что зафиксировала мониторинговая миссия. Военные рассказали, что процесс разминирования территории планировали закончить до 9 ноября.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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