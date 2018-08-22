СБУ представит в суде доказательства "российского следа" в деле Бабченко

Следователи СБУ продолжают принимать меры для того, чтобы установить всех причастных именно к заказу этого преступления

Служба безопасности Украины продолжает работу по установлению заказчиков в деле попытки убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, а на судебных заседаниях будут предоставлены доказательства "российского следа" в этом преступлении. Об заявляет глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Так называемое дело Бабченко уже находится в суде, Герман (подозреваемый в организации попытки убийства Бабченко Борис Герман – Ред.), действительно, подписал соглашение со следствием, установлена вина и других лиц, причастных к этому преступлению. Я убежден, что в ближайшее время состоятся судебные слушания", – сказал Грицак.

При этом глава СБУ подчеркнул: "Следователи Службы безопасности Украины продолжают предпринимать меры для того, чтобы установить всех причастных именно к заказу этого преступления".

"Как мы и обещали, российский след, российские деньги, все в этом деле будет, и, я думаю, что вы будете иметь возможность убедиться в этом во время слушания дела в суде", – сказал Грицак.

Как известно, вечером 29 мая на Бабченко якобы было совершено нападение прямо у входа в его квартиру. Позже появилось сообщение, что его застрелили в спину и он "умер" по пути в больницу в карете скорой помощи. Однако 30 мая, во второй половине дня, на брифинге силовиков появился "погибший" журналист – оказалось, что Бабченко – жив, и это была спецоперация СБУ по инсценировке его гибели для поимки российского заказчика покушения и исполнителя – бывшего бойца АТО.

Глава СБУ Василий Грицак рассказывал о задержании организатора покушения на Бабченко в Киеве. Также спецслужба выяснила, сколько российские спецслужбы заплатили за покушение на журналиста. Им оказался Борис Герман.