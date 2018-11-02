У Януковича отберут все, если признают виновным – Луценко

Пока экс-гаранта не могут достать в России, но у обвинительного приговора есть и другой любопытный момент

В случае признания экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в деле о госизмене, который выступит с последним словом в суде 19 ноября, все его имущество – как в Украине, так и за границей – будет конфисковано государством. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.

Он напомнил, что в судах рассматриваются уголовные производства не только против Януковича, но и в отношении других чиновников времен его президентства.

"Я не буду представлять решение суда (в отношении Януковича. – Ред.), давайте его дождемся... В чем смысл заочных процессов осуждения? Прежде всего, приговор в отношении гражданина, который не находится на территории Украины, имеет не только моральное, но и материальное значение. Материальное – если суд признает кого-то из них виновным в особо тяжких преступлениях – происходит конфискация всего известного имущества на территории Украины и за ее пределами. Если даже через некоторое время такое имущество будет найдено – оно также будет подлежать конфискации, поэтому такие процессы очень важны и в материальном плане. Поэтому этот процесс так старательно затягивается, с моей точки зрения, защитой Януковича", – заявил Луценко.

Как известно, в Оболонском районном суде, где проходит процесс по делу о госизмене Януковича, закончилась стадия дебатов, и теперь осталось лишь последнее слово обвиняемого и вынесение пригорвора.

Напомним, Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в правоохранительных органах говорили, что Янукович со своими соратниками вывели из Украины 40 миллиардов долларов, однако обнаружить удалось лишь малую часть. В апреле у Януковича конфисковали 1,5 миллиарда долларов, которые пошли в государственный бюджет.

В 2017 году Печерский суд арестовал "сокровища" Януковича в Межигорье. Среди описанного правоохранителями имущества беглеца — около двух сотен предметов мебели и более ста единиц дорогой техники.