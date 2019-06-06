У Зеленского прокомментировали нежелание Рады голосовать за президентские законы
"Сегодня есть большой кризис не в отношениях президента и парламента, отметил Стефанчук
Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявляет о необходимости перезапуска всей политической системы в Украине и отмечает, что существующий кризис – не в отношениях президента и парламента.
"Сегодня есть большой кризис не в отношениях президента и парламента. Мне кажется, есть большой конституционный кризис в понимании отношений народа Украины и власти, которая осталась. И сегодня мы видим, какой кредит недоверия ко многим институциям власти существует в обществе. И для нас очень важно, что мы должны все удовлетворить запрос, высокий общественный запрос на перезапуск сегодняшней политической системы", – сказал Стефанчук на брифинге в четверг в Киеве.
"Опять же, мы видим это непутевое сопротивление, мы видим консолидацию усилий всех, кто не желает этих изменений, но мы уверены, что в границах, определенных Конституцией Украины мы будем прибегать ко всем механизмам для того, чтобы президент Украины имел возможность влиять на ситуацию и удовлетворил запрос народа Украины на изменения", - добавил представитель главы государства.
Ранее Верховная Рада отказалась рассмотреть целый ряд президентских законопроектов, в том числе и законопроект об импичменте.
Напомним, после инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады.
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