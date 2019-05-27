Представитель Зеленского: Эра кулуарных договоренностей в Раде завершена

Стефанчук подчеркнул, что кнопкодавства больше в Раде также не будет

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский настроен на конструктивное сотрудничество с Верховной Радой. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента..

Он напомнил, что президент определил в качестве приоритетных вопросы снятия неприкосновенности депутатов, возвращения процедуры ответственности за незаконное обогащение, а также Избирательного кодекса.

"Мы настаиваем и в дальнейшем – три эти основные задачи – будем просить, чтобы Верховная Рада и народные депутаты сконцентрировались вокруг них", – отметил Стефанчук.

Кроме того, он подчеркнул, что президент "настроен на конструктивное сотрудничество с парламентом".

"Единственное – он очень просил: эра каких-то договоренностей, кулуарных абсолютно, завершена. Все четко, понятно, прозрачно", – подчеркнул представитель президента.

Стефанчук отметил, что президент готов поддержать любую инициативу парламента при следующих условиях: она соответствует интересам народа Украины и правам каждого человека; она не противоречит Конституции Украины и соответствует принципам верховенства права. Также, подчеркнул Стефанчук, президент "не подпишет ни одного закона, во время которого будет нарушена процедура его принятия".

"Десять раз ставить на одно и то же голосование, кнопкодавство – такого больше не будет", – сказал представитель президента.

В свою очередь председатель ВР Андрей Парубий, очевидно, иронически заметил: "Мы ежедневно чувствуем настроение президента на конструктивную работу. И тогда, когда он назвал Верховную Раду почему русским словом "вру", и тогда, когда он процитировал мои слова, которые не являются правдой. И даже сейчас, во время нашего Согласительного совета, он дал очередное обращение к Верховной Раде Украины с очень унизительным и оскорбительным обращением. Я считаю это неправильным".

Спикер выразил мнение, что государственные институты, особенно во время военных действий, должны проявлять уважение друг к другу.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский вынужден обращаться к депутатам и требовать выполнять свою работу, однако из-за отсутствия в парламенте "своего" большинства, он не может решать те задачи, которые объявлял избирателям.

Как мы писали ранее,

депутаты уже показали новому президенту, как они готовы с ним "сотрудничать". 22 мая в Раде не захотели рассматривать закон Зеленского о выборах. Включение президентского законопроекта в повестку дня поддержали только 90 нардепов.

Отметим, что ранее Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля. В комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал, против кого сыграют сроки на выборах в Раду.

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