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У Зеленского рассказали, какие "сюрпризы" готовят для депутатов

27 мая, 16:35

В команде Зеленского заявили, что хотят привести европейские нормы парламентарнизма в Украину

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский будет вносить в Верховную Раду законопроекты, касающиеся ответственности за "кнопкодавство" и за депутатские прогулы. Об этом сообщил на брифинге представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

"Кстати, один из проектов, которые мы будем вносить – вопрос ответственности за "кнопкодавство", вопрос ответственности за депутатские прогулы, вопрос ответственности за то, когда депутат голосует и имеет конфликт интересов по законопроекту, за который он голосует", – отметил он.

Стефанчук подчеркнул, что "наша цель привести европейские нормы парламентарнизма в Украину, если этого не будет, то мы и дальше будем жить на основании каких-то договоренностей непонятных, подковерных".

По словам представителя президента в ВР, глава государства не будет подписывать законопроекты, принятые парламентом с нарушением регламента, то есть путем "кнопкодавства", переголосования по несколько раз за принятие одного и того же решения.

Ранее представитель Зеленского заявил, что эра кулуарных договоренностей в Раде завершена.

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Тег Верховная Рада, Зеленский, Стефанчук

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Источник:

УНИАН

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