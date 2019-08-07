Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

У Зеленского рассказали о планах обновления Генеральной прокуратуры https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0 2019-08-07T11:07:55+03:00 Политика Рябошапка считается главным претендентом на кресло генпрокурора – раскрыл некоторые планы и уже «забраковал» военную прокуратуру

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка главный кандидат на замену Юрия Луценко в Генеральной прокуратуре. Он рассказал, что в случае своего назначения планируются кардинальные изменения в ГПУ.

Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

"Есть видение, что мы бы хотели видеть в виде изменений в органах прокуратуры. Опять же, изменения есть первоочередные. Они разработаны, и мы уже проводим консультации – как с общественностью, так и с нашими международными партнерами. Хотелось бы собрать лучший опыт", – сказал он.

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По его словам, планируемые первоочередные изменения предусматривают возможность обновления самого офиса Генеральной прокуратуры, обновления всей системы на уровне руководства областных прокуратур, местных районных прокуратур. Это будет сделано очень быстро по решению генпрокурора, отметил он.

"Затем уже создание механизма селекции, качественного отбора прокуроров в местные региональные прокуратуры. Мы бы хотели, чтобы в эту профессию тоже зашло как можно больше людей, которые ранее не имели прокурорского опыта", – заявил Рябошапка.

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В то же время замглавы Офиса президента не видит необходимости в существовании военной прокуратуры.

"Нужна военная юстиция в целом. Анатолий Матиос (главный военный прокурор – ред.) говорит вообще, что нам нужна целая вертикаль: начиная с военных следователей, военных прокуроров, заканчивая военными. Я в этом абсолютно не уверен, я всегда был оппонентом этого: и военных судов и военной юстиции как системы в целом. Я не думаю, что в этом есть крайняя необходимость. Возможно, военная прокуратура будет тоже одной из тех сфер, которые будут подлежать изменениям", – добавил Рябошапка.

Как сообщали новости "Сегодня", генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, когда подаст в отставку. Также он выразил уверенность, что президент и парламент примут решение относительно нового генпрокурора.

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