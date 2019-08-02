"Шансы оцениваю 50 на 50": кто заменит Луценко в Генпрокуратуре

После парламентских выборов-2019 (хотя официально результаты и не объявлены до сих пор) в Украине идет процесс формирования всех органов власти – от местных и до правительства и премьера. Президент уже прилично перекроил руководство силовых структур, но не может лично сменить генерального прокурора. Сайт "Сегодня" назвал главного кандидата на пост главы ГПУ.
Отметим, что, согласно Конституции, у президента нет полномочий увольнять и назначать генпрокурора, он может только подавать кандидатуру в Верховную Раду. Парламент рассматривает представление на увольнение и назначение нового человека.
Как известно, Владимир Зеленский вносил уже два раза представления на увольнение генпрокурора Юрия Луценко, но так и не добился желаемого. Справедливости ради стоит отметить, что и кандидата на замену также не предлагал.
Единственный кандидат в генпрокуроры
На сегодняшний день в Украине обсуждалась лишь одна кандидатура возможного будущего генпрокурора – заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки. Причем озвучена она самим Владимиром Зеленским.
"Я с самого начала президентской кампании говорил, что Рябошапка крутой специалист. Я вижу его одним из претендентов", – сказал он.
При этом о других кандидатурах никакой информации пока не появлялось.
"Оцениваю 50 на 50% шансы. Либо стану, либо нет", – ответил на вопрос о шансах заменить Луценко сам Рябошапка.
Кандидат на должность генпрокурора, учитывая украинские реалии, имеет неплохую репутацию. Сделал карьеру в Минюсте, где начинал на должности консультанта, возглавлял Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабмина и департамент анализа антикоррупционной политики в "Transparency International Украина". В 2016-2017 годах был членом Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. В Офисе Зеленского отвечает за правовой блок и взаимоотношения с судами.
Больше о формировании новых Кабмина и Рады читайте в материале сайта "Сегодня": "Лица новой власти: кто из людей Зеленского возглавит Кабмин, министерства и Раду".
Как сообщали новости "Сегодня", в июне парламенту не удалось уволить председателя СБУ, глав Минобороны и МИДа – депутаты отказались поддержать первые представления президента. Позже с Банковой были внесены предложения по увольнению генпрокурора, главы МИДа и назначению нового министра иностранных дел. В то же время стала известна причина, почему Зеленский увольняет Луценко.
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