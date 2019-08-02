Зеленский не может лично уволить Юрия Луценко, но с кандидатом на его должность, судя по всему, определился

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

"Шансы оцениваю 50 на 50": кто заменит Луценко в Генпрокуратуре https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0 2019-08-02T11:56:00+03:00 Политика Зеленский не может лично уволить Юрия Луценко, но с кандидатом на его должность, судя по всему, определился

После парламентских выборов-2019 (хотя официально результаты и не объявлены до сих пор) в Украине идет процесс формирования всех органов власти – от местных и до правительства и премьера. Президент уже прилично перекроил руководство силовых структур, но не может лично сменить генерального прокурора. Сайт "Сегодня" назвал главного кандидата на пост главы ГПУ.

Отметим, что, согласно Конституции, у президента нет полномочий увольнять и назначать генпрокурора, он может только подавать кандидатуру в Верховную Раду. Парламент рассматривает представление на увольнение и назначение нового человека.

Как известно, Владимир Зеленский вносил уже два раза представления на увольнение генпрокурора Юрия Луценко, но так и не добился желаемого. Справедливости ради стоит отметить, что и кандидата на замену также не предлагал.

Единственный кандидат в генпрокуроры

На сегодняшний день в Украине обсуждалась лишь одна кандидатура возможного будущего генпрокурора – заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки. Причем озвучена она самим Владимиром Зеленским.

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"Я с самого начала президентской кампании говорил, что Рябошапка крутой специалист. Я вижу его одним из претендентов", – сказал он.

При этом о других кандидатурах никакой информации пока не появлялось.

"Оцениваю 50 на 50% шансы. Либо стану, либо нет", – ответил на вопрос о шансах заменить Луценко сам Рябошапка.

Кандидат на должность генпрокурора, учитывая украинские реалии, имеет неплохую репутацию. Сделал карьеру в Минюсте, где начинал на должности консультанта, возглавлял Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабмина и департамент анализа антикоррупционной политики в "Transparency International Украина". В 2016-2017 годах был членом Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. В Офисе Зеленского отвечает за правовой блок и взаимоотношения с судами.

Больше о формировании новых Кабмина и Рады читайте в материале сайта "Сегодня": "Лица новой власти: кто из людей Зеленского возглавит Кабмин, министерства и Раду".

Как сообщали новости "Сегодня", в июне парламенту не удалось уволить председателя СБУ, глав Минобороны и МИДа – депутаты отказались поддержать первые представления президента. Позже с Банковой были внесены предложения по увольнению генпрокурора, главы МИДа и назначению нового министра иностранных дел. В то же время стала известна причина, почему Зеленский увольняет Луценко.

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