У Зеленского сорвалась встреча с важным лидером одной из стран ЕС: раскрыты детали

Встреча не состоялась по вине украинской стороны "по техническим причинам"

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Michele Tantussi

Во время сентябрьского визита в Нью-Йорк у президента Украины Владимира Зеленского сорвалась встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которая должна была состояться на полях сессии Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что встреча не состоялась по вине Украины, но уточнил, что это не следует рассматривать как какие-либо дипломатические жесты.

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"Действительно, встреча была запланирована. К большому сожалению, чисто по техническим причинам она не состоялась, и это произошло из-за неорганизованности и проблем с украинской стороны. Нидерландская сторона была готова (к переговорам)", – объяснил он 10 октября на совместной конференции со своим нидерландским коллегой Стефаном Блоком.

По этому поводу Пристайко принес главе МИД Нидерландов свои извинения.

"Мы приносим свои извинения и постараемся организовать такую встречу в ближайшее время. Поверьте мне, ничего, никаких дипломатических жестов здесь не было – чисто техническая невозможность соединить две делегации", – сказал дипломат.

Официальная причина, которая помешала Зеленскому встретиться с Рютте в Нью-Йорке, не сообщается, однако журналисты объясняют эту затянувшейся встречей президента Украины с Ангелой Меркель.

Напомним, что Зеленский еще ни разу не встречался с Рютте лично, но они общались по телефону – нидерландский премьер поздравил его с победой на президентских выборах в апреле.

А вот с кем из иностранных лидеров Зеленскому удалось провести встречи на полях Генассамблеи, вы можете узнать в видеосюжете:

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