Убийство Шеремета: в МВД внезапно заявили о "российском контакте"

Стало известно, что журналист ездил в Россию за месяц до своей гибели

В Министерстве внутренних дел не исключают, что к убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастен человек, к которому он ездил в Россию за месяц до своей гибели.

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Об этом рассказал спикер МВД Артем Шевченко, передает "РБК-Украина".

Он сообщил, что в отношении возможных исполнителей убийства расследование завершено, но полиция продолжает искать заказчиков. Также следствие продолжает поиск людей, которые подстрекали исполнителей к "сознательному или несознательному" преступлению.

"Это преступление совершено против гражданина РФ, иностранца. Который неоднократно бывал на территории страны-агрессора и непосредственно за месяц до своей гибели имел там контакт. Это, на наш взгляд, также могло существенно повлиять на мотив этого убийства", – заявил Шевченко.

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В МВД добавили, что подозреваемым в совершении убийства предоставлен доступ ко всем материалам дела.

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Напомним, 20 июля 2016 года известный журналист Павел Шеремет был взорван в своей машине на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Выйдя из дома в 7:45 утра, Шеремет сел за руль и успел немного отъехать, после чего машина взорвалась. В декабре 2019-го в МВД назвали имена всех подозреваемых в убийстве. Правоохранители определили группу участников боевых действий на Донбассе, которые, по мнению следствия, имели разные роли в организации и совершении убийства: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко. Полиция ссылается на различные экспертизы и видео с камер наблюдения. Позже суд избрал различные меры пресечения для фигурантов дела. Читайте все подробности расследования убийства Шеремета.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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