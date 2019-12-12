Убийство Павла Шеремета: что нужно знать о преступлении и расследовании

Спустя три года причастные к смерти журналиста задержаны, заявили в МВД

Похороны Павла Шеремета в Киеве / Фото: AFP

12 декабря стало известно, что полиция задержала причастных к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это результат очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела", – написал Аваков.

Имена задержанных – Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко. Все подробности этого преступления и его расследования читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Взорвали в машине прямо в центре столицы

Утром 20 июля 2016 года известный журналист Павел Шеремет был взорван в своей машине на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, напротив "МакДональдса" – это прямо в центре столицы. Выйдя из дома в 7:45 утра, Шеремет сел за руль и успел немного отъехать, после чего машина взорвалась. Как заявили в полке "Азов", журналист в то утро ехал освещать их акцию протеста.

Машина не принадлежала Шеремету – авто было зарегистрировано на руководителя издания "Украинская правда" Алену Притулу. Убитый журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести". Несмотря на опыт работы в России, Павел Шеремет отличался проукраинской позицией и активно критиковал режим Владимира Путина и агрессию РФ.

Очевидцы происшествия уверяли, что после взрыва машины Шеремет был еще жив.

"Когда "скорая" увозила журналиста, он также еще был жив. Умер Шеремет в карете "скорой помощи", – утверждали свидетели.

По мнению депутата Антона Геращенко, причиной взрыва стало тайно установленное взрывное устройство, возможно даже радиоуправляемое.

"Нет сомнений, что причиной послужил взрыв взрывного устройства, установленного злоумышленниками, которые ставили цель убить Павла Шеремета. В результате взрыва образовалось отверстие в днище машины. Взрывное устройство было или радиоуправляемое без часового механизма. Сейчас берутся записи с камер видеонаблюдения, и следователи будут пытаться установить момент установки данного взрывного механизма", – говорил нардеп.

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Первые версии следствия

В день убийства основной версией следствия была профессиональная деятельность журналиста. Эту версию озвучил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, добавив, что рассматривается в том числе и озвученная Антоном Геращенко версия о российском следе и версия об убийстве на почве личных конфликтов.

О профессиональной деятельности, как о причине убийства, говорили и в Европе.В частности, в руководстве Европарламенте после инцидента заявили о "тревожной атаке на свободу прессы в регионе". В представительстве международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что "кому-то до зарезу нужно заткнуть рот правде".

Уже 22 июля, спустя двое суток после инцидента, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что лица людей, совершавших закладку бомбы, попали на видеозаписи уличных камер. В частности, генпрокурор сообщил, что "убийца был не один, и часть этой группы мы уже видим на видео", но фотороботы подозреваемых не публиковались.

На брифинге в Чернигове, спустя 5 дней после инцидента, Луценко заявил, что фотороботы подозреваемых появятся, когда в генпрокуратуре "будут готовы к публичной части", и что любая утечка "только вредит" самому расследованию.

В августе 2016 в сеть "слили" видео с камер наблюдения, на которых можно разглядеть лица закладчиков бомбы. В том же месяце глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила о продолжительной рутинной работе, отсутствии "прорывов" в расследовании и отметила, что выступает "категорически против того, чтобы о деталях, которые есть в расследовании, говорил кто бы то ни был".

Новый глава Нацполиции Сергей Князев в мае 2017-го заявил, что "следствие еще не вышло на финишную прямую", и допустил, что в расследовании могли быть допущены ошибки. Почти спустя неделю генпрокурор Юрий Луценко сообщил прессе, что упущено важное видео с камер наблюдения.

В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

"Чудес не будет"

В феврале 2018 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "готов делать все необходимое для прозрачности и эффективности процесса расследования резонансного убийства". Во вторую годовщину подрыва автомобиля, 20 июля 2018 в Генпрокуратуре заявили о проведении множества следственных действий, в том числе, с привлечением ФБР.

"На данном этапе отрабатывается четыре основных версии относительно мотивов совершения убийства Павла Шеремета: профессиональная журналистская деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине и ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал Елене Притуле)", – написал спикер генпрокуратуры Андрей Лысенко и добавил, что к расследованию привлекались специалисты ФБР.

Спустя 2 недели после этого сообщения стало известно, что следователи Генеральной прокуратуры не увидели в управляемом подрыве автомобиля в центре Киева признаков террористического акта. Так, объем взрывчатки (350-700 граммов в тротилловом эквиваленте) не посчитали достаточным для поражения многих целей, а характер крепления бомбы указывал на ее направленный характер поражения:

"Способ крепления устройства, направленность взрывной волны и ее поражающих элементов исключительно в салон автомобиля (само сиденье водителя) исключают возможность поражения других лиц", – говорилось в пояснениях.

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В декабре 2018 президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на любые шаги, чтобы найти убийц Шеремета, или хотя бы добавить прозрачности расследованию. За день до Нового 2019 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что круг подозреваемых в деле Шеремета сузился в десятки раз. На деле – "с нескольких тысяч до нескольких сотен".

В конце 2018 года в генпрокуратуре признали, что правоохранительная система "пока не дала результатов". В то же время генпрокурор призвал "не ожидать чудес в отдельно взятой стране".

Что известно о задержанных

Адвокат Влад Добош сообщил в Facebook имя задержанной по подозрению в соучастии убийства журналиста.

Задержана Юлия Кузьменко в подозрении соучастии совершения какого убийства. Врача, волонтера. Еду к ней домой, должны быть обыски", – написал адвокат.

Как заявил сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter, Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела.

"Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела. Спасибо за службу", – написал он.

В свою очередь народный депутат Владимир Арьев на своей странице в Facebook сообщил, что одним из задержанных по данному делу является автор гимна Сил специальных операций, известный музыкант и военный Андрей Антоненко.

Сам Андрей Антоненко написал в Facebook: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск".

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский собирается выступить перед журналистами на брифинге относительно дела по убийству Шеремета.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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