Указ о досрочных выборах – неконституционен: известные юристы обнародовали аргументы для КСУ

Судей КСУ просят побыстрее рассмотреть факты и правовые аргументы

Фото: Сегодня

30 мая известные специалисты по конституционному праву обратились в Конституционный суд с аргументами в пользу неконституционности указа президента Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года. Среди подписантов открытого обращения: бывшие судьи Конституционного суда Виктор Шишкин и Николай Козюбра; профессор Киево-Могилянской академии и известный дипломат Владимир Василенко.

Издав этот указ, говорится в обращении, президент нарушил ряд положений Конституции. Инициаторы обращения отмечают, что Владимир Зеленский в момент издания указа (21 мая 2019 года) не имел законных оснований объявлять о роспуске Верховной Рады. В тексте обращения перечислены правовые аргументы в пользу вывода авторов о том, что президент Зеленский "превысил свои конституционные полномочия, чем нарушил часть первую статьи 8, часть вторую статьи 19, пункт 8 части первой статьи 106 Конституции Украины".

"Президент Украины начал выполнение своих полномочий с нарушения Конституции Украины. Как показывает опыт, отсутствие надлежащей и своевременной реакции политикума и Конституционного суда Украины на антиконституционные действия президента будут поощрять его к следующим нарушениям конституционного правопорядка", – говорится в обращении известных юристов.

Авторы обращения призывают судей Конституционного суда Украины как можно быстрее рассмотреть конституционное представление об указе о роспуске ВР, опираясь на приведенные факты и правовые аргументы.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ (с подписями):

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД УКРАИНЫ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" 21 мая 2019 №303/2019. 62 народных депутата Украины внесли конституционное представление в Конституционный суд Украины о конституционности этого указа президента. Конституционный суд Украины 29 мая 2019 открыл производство по этому представлению.

Мы, ученые, эксперты и практики в области конституционного права, считаем своим долгом обнародовать факты и правовые аргументы о конституционности данного указа президента Украины:

1. В соответствии с пунктом 8 части второй статьи 106 президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, в случаях, предусмотренных частью второй статьи 90 Конституции, если: 1) в течение одного месяца ВРУ не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 этой Конституции ; 2) в течение 60 дней после отставки Кабинета министров Украины не сформирован персональный состав Кабинета; 3) в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться. Только в конституционно определенных случаях недееспособности законодательного органа президент вправе приостанавливать полномочия парламента. При этом досрочное прекращение полномочий парламента является правом, а не обязанностью президента. Конституция Украины не допускает возможности прекращения полномочий парламента по политическим причинам, таким как низкое общественное доверие к парламенту или выгодность одной или нескольким политическим партиям провести выборы быстрее, чем это предусмотрено Конституцией. В то же время часть пятая статьи 90 Конституции устанавливает, что полномочия ВРУ не могут быть досрочно прекращены президентом в последние шесть месяцев срока полномочий Верховной Рады или президента.

2. В указе президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" содержится ссылка на номера статей Конституции, в том числе на пункт 1 части второй статьи 90 Конституции Украины, то есть на неспособность Верховной Рады в течение одного месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций сформировать коалицию.

3. В то же время председатель ВРУ объявил о прекращении деятельности коалиции "Европейская Украина" 17 мая 2019 года в связи с выходом из коалиции депутатской фракции политической партии "Народный фронт". При этом положения пункта 7 Соглашения о коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" связывают прекращение существования коалиции именно с такими событиями, которые состоялись 17 мая во парламенте.

4. Других официальных сообщений от руководства фракций, входящих в коалицию, руководства парламента или президента Украины о прекращении существования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, которые могли бы стать началом отсчета определенного Конституцией месячного срока для создания или восстановления коалиции, за период работы 8-го созыва ВРУ не было.

5. Указ президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" появился 21 мая 2019 года, то есть на пятый день отсутствия коалиции в парламенте. Однако полномочия досрочно прекращать полномочия парламента у президента возникают лишь спустя месяц после прекращения существования коалиции в парламенте.

6. При этом указ президента не содержит обоснования наступления ни одного случая недееспособности парламента, предусмотренного статьей 90 Конституции Украины, значит – не соответствует принципа правовой определенности, который является элементом верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины.

7. Обоснование настоящего указа низким общественным доверием к парламенту, как было публично указано Владимиром Зеленским, или тем, что "коалиции не было уже давно", как объясняют политические сторонники президента, являются политическими аргументами, но не могут считаться правовыми, – поскольку не предусмотрены Конституцией Украины.

Вышеприведенные факты и правовые аргументы дают основания утверждать, что президент Украины Владимир Зеленский издал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года №303/2019 с превышением своих конституционных полномочий, чем нарушил часть первую статьи 8, часть вторую статьи 19, пункт 8 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Являясь по Конституции Украины (статья 102) гарантом соблюдения Конституции, президент Украины начал выполнение своих полномочий с нарушения Конституции Украины. Как показывает опыт, отсутствие надлежащей и своевременной реакции политикума и Конституционного суда Украины на антиконституционные действия президента будут поощрять его к дальнейшим нарушениям конституционного правопорядка.

В связи с этим призываем судей Конституционного суда Украины как можно быстрее рассмотреть конституционное представление 62 народных депутатов, опираясь на приведенные факты и правовые аргументы и принимая во внимание интерес общества и государства к строгому соблюдению принципов демократии и верховенства права.

Открытое обращение подписали:

Владимир Василенко, доктор юридических наук, профессор Киево-Могилянской академии, Чрезвычайный и Полномочный посол

Николай Козюбра, судья Конституционного суда Украины (1996-2003), профессор Киево-Могилянской академии

Виктор Шишкин, судья Конституционного суда Украины (2006-2015)

Олег Березюк, председатель Украинского юридического общества

Игорь Колиушко, председатель Правления Центра политико-правовых реформ

Юлия Кириченко, член правления Центра политико-правовых реформ и Совета реанимационное пакета реформ

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