Украина дала совет Медведеву после предложения "смириться" с потерей Крыма

Экс-премьер-министр, нынешний замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев недавно жаловался, что Украина помешала избавиться от санкций. А теперь отметился новым скандальным заявлением и нарвался на "троллинг" от украинских дипломатов.

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В интервью российским СМИ, говоря о незаконной аннексии Крыма, Медведев заявил, что "украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют". Другими словами, он советует Украине признать аннексию полуострова.

На это последовала реакция украинской дипломатии. Так, посол Украины в США Владимир Ельченко в Twitter тонко "потроллил" российского политика: "Украина советует Медведеву смириться с тем, что он уже давно ничего не решает".

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Василий Боднар напомнил Медведеву, что Крым и Донбасс – это территория Украины.

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"Для нас заявления со стороны РФ равно большому нулю. Можно даже не пытаться нас убедить. Украина никогда не смирится с российскими нарративами", – написал он.

Напомним, самое известное заявление экс-главы российского правительства по Крыму было в 2016 году. Жители полуострова жаловались ему на маленькую пенсию, на что он ответил уже крылатой фразой: "Денег нет, но вы держитесь. Всем хорошего настроения".

Смотрите также видео заявления спикера ВР Дмитрия Разумкова об оставке Медведева с должности премьер-министра РФ:

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