Українська
$ 26,93
30,54
  1. Новости политики

Украина дала совет Медведеву после предложения "смириться" с потерей Крыма

10 июля, 14:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинские дипломаты едко ответили бывшему российскому премьеру

Экс-премьер-министр, нынешний замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев недавно жаловался, что Украина помешала избавиться от санкций. А теперь отметился новым скандальным заявлением и нарвался на "троллинг" от украинских дипломатов.

Реклама

В интервью российским СМИ, говоря о незаконной аннексии Крыма, Медведев заявил, что "украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют". Другими словами, он советует Украине признать аннексию полуострова.

На это последовала реакция украинской дипломатии. Так, посол Украины в США Владимир Ельченко в Twitter тонко "потроллил" российского политика: "Украина советует Медведеву смириться с тем, что он уже давно ничего не решает".

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Василий Боднар напомнил Медведеву, что Крым и Донбасс – это территория Украины.

В тренде
Зеленский дал важное поручение Степанову
Реклама

"Для нас заявления со стороны РФ равно большому нулю. Можно даже не пытаться нас убедить. Украина никогда не смирится с российскими нарративами", – написал он.

Напомним, самое известное заявление экс-главы российского правительства по Крыму было в 2016 году. Жители полуострова жаловались ему на маленькую пенсию, на что он ответил уже крылатой фразой: "Денег нет, но вы держитесь. Всем хорошего настроения".

Смотрите также видео заявления спикера ВР Дмитрия Разумкова об оставке Медведева с должности премьер-министра РФ:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым аннексия Крыма Василий Боднар Дмитрий Медведев Владимир Ельченко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Суд вынес решение по делу Порошенко
Суд вынес решение по делу ПорошенкоПолитика
"Человек с большим опытом": министр финансов рассказал, кто возглавит НацбанкУкраина
В Раде раскрыли зарплату Разумкова за июнь
В Раде раскрыли зарплату Разумкова за июньЭкономика
"Дальше – суд": Венедиктова объяснила завершение расследования в деле ПорошенкоПолитика
У Путина отреагировали на заявления Киева по новой
У Путина отреагировали на заявления Киева по новой "нормандской встрече"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять