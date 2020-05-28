Украина – ЕС: как не допустить имитации преобразований и достичь большего – онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

"Украина – ЕС: как не допустить имитации преобразований и достичь большего" – тема новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, трансляция состоится 29 мая в 15:00.
- Справляется ли нынешняя украинская власть с евроинтеграцией?
- Нет ли угрозы для нашего безвизового режима и экономического сотрудничества с ЕС?
- Как достичь в рамках ассоциации с ЕС лучших, чем сейчас, результатов для наших граждан, бизнеса и страны?
- Кто сегодня самые активные друзья Украины в Брюсселе?
- Как нам вместе с ЕС противодействовать агрессии России?
Эти и другие вопросы – в центре внимания откровенного разговора с участием ведущих европейских политиков, которые формируют повестку дня ЕС относительно Украины.
Участники дискуссии:
- Екатерина Матернова, заместитель генерального директора Главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС, и.о. руководителя Группы поддержки Украины;
- Виола фон Крамон-Таубадель, немецкий политик, член политической силы "Альянс 90/Зеленые", вице-председатель делегации Европейского парламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС;
- Пятрас Оштрявичус, литовский политик и дипломат, вице-председатель делегации Европейского парламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС;
- Михаэль Галлер, немецкий политик, член Христианско-демократической партии Германии и Европейской народной партии, депутат Европейского парламента, докладчик по делам Украины;
- Остап Семерак, министр Кабинета министров Украины в 2014 году, министр экологии Украины в 2016-19 годах, бывший сопредседатель парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС;
- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
- Данил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, член наблюдательного совета фонда "Открой Украину".
Трансляция состоится в пятницу, 29 мая, в 15:00:
Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк