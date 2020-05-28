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Украина – ЕС: как не допустить имитации преобразований и достичь большего – онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

28 мая, 12:15

Александр Мещерский Александр Мещерский

Справляется ли нынешняя украинская власть с евроинтеграцией и грозит ли что-то нашему безвизу

"Украина – ЕС: как не допустить имитации преобразований и достичь большего" – тема новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, трансляция состоится 29 мая в 15:00.

  • Справляется ли нынешняя украинская власть с евроинтеграцией?
  • Нет ли угрозы для нашего безвизового режима и экономического сотрудничества с ЕС?
  • Как достичь в рамках ассоциации с ЕС лучших, чем сейчас, результатов для наших граждан, бизнеса и страны?
  • Кто сегодня самые активные друзья Украины в Брюсселе?
  • Как нам вместе с ЕС противодействовать агрессии России?

Эти и другие вопросы – в центре внимания откровенного разговора с участием ведущих европейских политиков, которые формируют повестку дня ЕС относительно Украины.

Участники дискуссии:

  • Екатерина Матернова, заместитель генерального директора Главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС, и.о. руководителя Группы поддержки Украины;
  • Виола фон Крамон-Таубадель, немецкий политик, член политической силы "Альянс 90/Зеленые", вице-председатель делегации Европейского парламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС;
  • Пятрас Оштрявичус, литовский политик и дипломат, вице-председатель делегации Европейского парламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС;
  • Михаэль Галлер, немецкий политик, член Христианско-демократической партии Германии и Европейской народной партии, депутат Европейского парламента, докладчик по делам Украины;
  • Остап Семерак, министр Кабинета министров Украины в 2014 году, министр экологии Украины в 2016-19 годах, бывший сопредседатель парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС;
  • Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
  • Данил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, член наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

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Трансляция состоится в пятницу, 29 мая, в 15:00:

Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.

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Арсений Яценюк евроинтеграция безвиз Киевский форум по безопасности

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