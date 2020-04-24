Что будет с безвизом для Украины: в ЕС недовольны визовой либерализацией

Для борьбы с коронавирусом и его последствиями ЕС готов выделить Украине новый пакет макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро. Это самая большая сумма из 3 млрд евро, которые Брюссель выделит десяти странам-партнерам. Однако получить эти деньги Киев сможет только после продолжения сотрудничества с МВФ. Для этого Верховная Рада должна принять закон, который сделает невозможным возвращение банков (в том числе и "ПриватБанка") их прежним владельцам.

Но, к сожалению, есть и неприятные новости. Во-первых, в ЕС не исключают, что границы Шенгена для иностранцев могут быть закрыты минимум до осени. Во-вторых, там обеспокоены результатами визовой либерализации со странами Восточного партнерства. Сайт "Сегодня" выяснил, что это значит на практике и угрожает ли что-то нашему безвизу.

Пандемия COVID-19 и затяжной карантин перевернули мир с ног на голову. Границы между странами закрыты, люди не выходят из собственных домов, мелкие бизнесы и целые корпорации остановлены. Дональд Трамп подписал указ о временном запрете иммиграции. Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает закрыть границы Шенгенской зоны до сентября, а министр туризма Греции Гарри Теохарис – ввести для въезжающих "паспорт здоровья" (проще говоря, справку, где будет отрицательный тест на COVID-19).

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Некоторые страны ЕС уже ввели специальные временные визы на въезд. К примеру, Австрия, если человеку нужно попасть в страну на операцию. Другие и вовсе закрыли свои границы. Какими будут правила въезда после окончания карантина, никто не знает. Этот вопрос официальному Брюсселю еще предстоит урегулировать. Однако уже сейчас понятно, что существенные ограничения будут действовать минимум до осени. По крайней мере, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен советует европейцам не планировать свой летний отпуск.

По сути, пандемия коронавируса COVID-19 поставила наш безвизовый режим на паузу. Однако есть и другие поводы для беспокойства. На днях "Радио Свобода", ссылаясь на документ, который обсуждается 27 дипломатами из стран ЕС, сообщила, что официальный Брюссель обеспокоен результатами визовой либерализации со странами Восточного партнерства (безвиз есть у Украины, Грузии и Молдовы). Что это значит для Украины? Может ли ЕС приостановить безвизовый режим?

Исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия XXI" Виталий Мартынюк напоминает, что механизм приостановки безвиза был одобрен в ЕС еще до того, как мы его получили. По словам эксперта, собственно, с этим в 2017-м и была связана задержка с отменой виз для украинцев, потому что ЕС хотел застраховать себя от массового потока людей в поисках убежища, как произошло после введения безвиза для Западных Балкан.

"Безвиз может быть остановлен по заявлению одной из стран ЕС в случае резкого увеличения количества искателей убежища. Кое-кто в ЕС считает, что ситуация с коронавирусом может спровоцировать такую ​​волну. Но здесь ничего нового я пока не вижу. Могут просто подтвердить, что страны будут придерживаться этого механизма приостановки безвиза", – сказал сайту "Сегодня" Виталий Мартынюк.

По словам экс-вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции, главы комитета ВР по интеграции Украины с ЕС Иванны Климпуш-Цинцадзе, нынешняя обеспокоенность ЕС результатами визовой либерализации со странами Восточного партнерства связана со злоупотреблениями заявлениями на получение убежища со стороны граждан Грузии.

"Со стороны Украины таких злоупотреблений на данный момент не зафиксировано. Я не вижу сейчас прямых угроз для безвизового режима Украины со странами ЕС. Знаю, что была определенная обеспокоенность в ЕС призывами по увольнению главы НАБУ, так как в наших требованиях по безвизу был пункт о независимости НАБУ. И тут нам главное обеспечить независимость этой институции и ее главы. Если это не станет под вопрос, я не вижу угроз по запуску механизма приостановления или пересмотра безвизового режима", – сказала сайту "Сегодня" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Сайт "Сегодня" уже писал, что сегодня, 24 апреля, на внеочередном заседании Верховная Рада может расширить перечень условий для увольнения директора НАБУ. Однако, по словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, это не поставит под угрозу наш безвизовый режим.

"Не думаю, что фамилия Сытника (директор НАБУ Артем Сытник. – Авт.) в данном случае определяющая. Речь идет о законности увольнения. Об этом говорили и послы G7", – сказала сайту "Сегодня" Ирина Верещук.

В то же время народные депутаты и дипломаты не советуют украинцам планировать свой летний отпуск где-то за границей. Лучше минимум полгода воздержаться от поездок ради собственной безопасности и здоровья. Что касается сезонных работников, в том числе и украинцев, некоторые европейские страны после окончания карантина предлагают привозить их к себе с обязательной 14-дневной обсервацией, чтобы заполнить недостаток рабочей силы. Однако, как это будет происходить на практике, пока непонятно.

Правда, по словам Виталия Мартынюка, куда более "интересную" политику ЕС демонстрирует по перспективе членства стран Восточного партнерства. Еще в конце января Париж официально заявил, что политика Восточного партнерства ЕС – это не гарантия членства в блоке, что стало ответом Франции на черновой вариант коммюнике Еврокомиссии, которое, по сути, содержит предложения по обновлению программы Восточного партнерства.

"ЕС демонстрирует двойные стандарты. По отношению к странам Западных Балкан – четкие перспективы вступления в ЕС, даже если страны в таком же состоянии готовности, как и Украина, например. По отношению к Украине и странам Восточного партнерства – упорно не хотят обещать даже перспективное членство в ЕС. Кстати, Франция весьма негативно настроена в обоих случаях, поскольку была причиной задержки начала переговоров с Северной Македонией и Албанией. Очевидно, что ЕС хочет "жить спокойно", учитывая крайне негативную позицию России и ее стремление к влиянию на страны Восточного партнерства", – подытожил Виталий Мартынюк.

Напомним, с 1 января 2021 года ЕС вводит обязательную платную предварительную верификацию всех въезжающих в Шенген:

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