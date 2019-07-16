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Украина хочет провести Олимпийские игры: Зеленский призвал разработать план

16 июля, 13:23

Сергей Бубка на встрече с президентом рассказал, в каких годах Украина может претендовать на Олимпиаду

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.

Для проведения Олимпиады в Украине должен быть разработан стратегический план по развитию необходимой инфраструктуры. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой на олимпийской базе в Конча-Заспе.

По словам главы государства, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

"Нам нужен определенный план, что мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными. Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь", – заявил Зеленский.

В свою очередь Бубка отметил, что ближайшие Игры, на которые Украина может претендовать, – это зимняя олимпиада в 2030 году или летняя – в 2032 году. Он добавил, что реалистичней всего пока проведение юношеских Олимпийских игр.

А тем временем новости "Сегодня" ранее публиковали материал об истории побед украинского спорта. В конце лета 1991 года, ровно 27 лет назад, Украина стала независимой. С тех пор мы одержали ряд значительных спортивных побед, многие результаты наших спортсменов впечатляют, а некоторые – уникальны и не побиты другими странами до сих пор.

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Тег Олимпийские игры, Зеленский, Бубка

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Сегодня

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