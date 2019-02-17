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Украина контролирует президента: кандидаты до сих пор не наполнили фонды на финансирование избирательной кампании

Сегодня, 21:26

Агитация претендентов на главное кресло страны идет полным ходом

Украина контролирует президента: кандидаты до сих пор не наполнили фонды на финансирование избирательной кампании Политика Агитация претендентов на главное кресло страны идет полным ходом

14 из 44-х кандидатов в президенты Украины до сих пор не наполнили фонды на финансирование избирательной кампании. А это – обязательное условие для начала ведения агитации. Которая, между тем, идет полным ходом. Красивые обещания, громкие лозунги и ... никакой ответственности. Пока что. И некоторые из тех, кто в президенты не пошел, предложил кандидатам настоящее испытание. Или современным языком – челлендж. К чему толкает кандидатов певец Вакарчук и на что они должны обратить внимание?

Это называется челлендж. Человек делает то сверхтяжелое, чтобы привлечь внимание к благородной цели. Например льет на себя ледяную воду.

"Для того, чтобы я мог проголосовать за того или иного кандидата в президенты, должны быть выполнены три условия", – заявил Святослав Вакарчук.

Ради благородной цели избрания лучшего, певец Вакарчук предлагает кандидатам челлендж из 3 пунктов: пойти на дебаты, отчитаться о выполненных ранее обещания и раскрыть имена.

"Это, в первую очередь, касается назначений, соответствующие президентским полномочиям, а именно: министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил, генерального прокурора, руководителя Службы внешней разведки, руководителя Службы безопасности", – заявил он.

Согласятся ли кандидаты на призыв певца Вакарчука украинцы будут следить в течение следующей недели. Но некоторые взяли встречный план и придумали собственный челлендж. "Расследуй аферу с ПриватБанком – верни государству средства"!

"Должно быть и расследование, но и второе – должны быть возвращены деньги, похищенные из Украины. Даже, если сейчас они находятся в оффшорах. С оффшоров также возвращать деньги. Я иду в президенты именно для того, чтобы и украденное вернуть, и больше, чтобы банковская система Украины не была в руках аферистов и воров. Я знаю, как это сделать. Я знаю, как задействовать и американских партнеров, и европейские институты, и британские независимые расследования. Более того, в Международном валютном фонде давно создано подразделение, которое некоррумпированным странам помогает разыскивать украденные банковские активы и возвращать их. Я считаю, что нам можно и нужно использовать эти возможности, чтобы возвращать из оффшоров вместе и с МВФ, и другими 150 миллиардов гривен. Столько стоила налогоплательщикам афера, которая угрожала финансовым коллапсом", – заявил кандидат Валентин Наливайченко.

Поэтому вызов для кандидатов есть. Надо отвечать.

"ПриватБанк спасли за счет наших налогов, за счет наших средств, его национализировали, но все же бюджет потерял немалые средства, поэтому не только дело ПриватБанка будет расследовано и все виновные будут наказаны, а все деньги будут возвращены, где бы они ни находились или в Швейцарии, или в Лондоне или в Израиле в кэше. Все мы найдем и вернем в государство Украина. Афера на миллиарды долларов, которая была проведена в ПриватБанке, она будет расследована в первую очередь и конечно все люди, которые были причастны к этой афере, они будут пойманы и наказаны", – заявил кандидат Игорь Шевченко.

"И с ПриватБанком и другие. Это не единственное воровство. Нам нужно восстанавливать восстанавливать правоохранительную систему. Систему наказания в первую очередь. За все преступления , которые были совершены за последние 27 лет. И это тоже преступление требует расследования", – заявил кандидат Илья Кива.

Хотя, для кого-то из кандидатов расследования аферы с ПриватБанком может стать тем самым ледяным водопадом после теплой ванны.

Фавориты гонки, среди которых Владимир Зеленский, пока не дали ответа на то, как лучше расследовать аферу с ПриватБанком. А кое-кто из кандидатов даже не хочет это делать.

"Я считаю, что президенты должны заниматься более весомыми вещами, вырабатывать концепцию для страны, а не заниматься сведением счетов с ПриватБанком или второстепенным вещами", – заявил кандидат Геннадий Балашов.

Итак, ставки сделаны. И люди должны увидеть, есть ли у кандидатов сверхвозможности отвечать на современные челленджи

Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания

Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

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Тег выборы, видео, афера, наливайченко, вакарчук, ПриватБанк, челлендж, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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