Украина может обойтись без референдума по НАТО: Климпуш-Цинцадзе назвала три причины

Народ сделал свой выбор во время Революции Достоинства, говорит вице-премьер

Фото: Facebook

Чтобы не стать жертвой враждебных информационных манипуляций со стороны России, Украина может и не проводить референдум по вступлению в НАТО.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала в интервью сайту "Сегодня" .

"Во-первых, подавляющее большинство стран, которые стали членами Альянса, не проводило этот референдум. Во-вторых, в последнее время несколько стран проводили различные референдумы по поводу как раз внешнеполитических вопросов или вопросов безопасности. И мы видим, что, к сожалению, этот инструмент был сильно дискредитирован именно информационными искажениями и манипуляциями", – говорит вице-премьер.

В качестве примера она привела то, что происходило в Нидерландах по ратификации Соглашения об ассоциации ЕС и Украины.

"Только потом узнали о россиянах с российскими паспортами, выступавших якобы как группы украинцев в Нидерландах против Соглашения об ассоциации. И это признают нидерландские политики, которые потом вообще отменили свое решение о каких-либо совещательных референдумах по внешним вопросам. Так же Brexit. Также хочу напомнить, что как раз перед вступлением Черногории в Альянс едва не произошел государственный переворот, в том числе с участием РФ. Все эти вещи как раз свидетельствуют о том, что манипулирование общественным мнением сейчас очень активно во всем мире. Мы не являемся единственными жертвами информационной войны и гибридных атак через информационное пространство", – посетовала Климпуш-Цинцадзе.

"В-третьих, мы этот выбор евроатлантической интеграции сделали, начиная с Революции Достоинства, заплатив большим количеством жизней наших людей. И продолжаем его платить ежедневно, защищая Украину от агрессии РФ", – резюмировала она.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Климпуш-Цинцадзе заявила: Украина намерена предложить ЕС пересмотр Соглашения об ассоциации .

Больше читайте на сайте "Сегодня": "С возвращением России произошла капитуляция Совета Европы": интервью с Иванной Климпуш-Цинцадзе" .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина может обойтись без референдума по НАТО: Климпуш-Цинцадзе назвала три причины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"