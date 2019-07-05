"С возвращением России произошла капитуляция Совета Европы": интервью с Иванной Климпуш-Цинцадзе

По словам вице-премьера по вопросам евроинтеграции, поведение отдельных делегаций в ПАСЕ сложно объяснить

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Сегодня

В понедельник, 8 июля в Киеве состоится 21-й саммит Украина-ЕС. Ежегодно руководители Украины и Европейского союза собираются поочередно то в Брюсселе, то в Киеве, чтобы сверить часы выполнения Соглашения об ассоциации и, возможно, придать этому процессу дополнительный импульс.

Однако этот саммит вряд ли станет прорывным. Хотя он, как и прошлогодний, все же закончится с итоговой декларации. Но, по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, в совместном коммюнике вряд ли будет признание перспективы членства Украины. Единственное, чего не исключает госпожа Иванна, так это тезисов, которые будут повторять содержание предыдущих деклараций.

То же самое касается и Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, проведение которой продолжает блокировать Венгрия. Все из-за статьи 7 образовательного закона, который Будапешт требует вообще отменить. Однако, по словам Иванны Климпуш-Цинцадзе, никогда в переговорах с Украиной Венгрия не выставляла четкого перечня требований для снятия своего вето на проведение Комиссии. В интервью сайту "Сегодня" вице-премьер рассказала, как выросла поддержка Украинской вступления в ЕС и НАТО, получим ли мы второй транш макрофинансовой помощи и на какой процент выполнения Соглашения об ассоциации мы сможем выйти до конца этого года.

- Мы на пороге саммита Украина-ЕС. СМИ сообщали, что Франция, Германия и Нидерланды не будут блокировать упоминание о "европейских стремлениях Украины" в итоговой декларации. Но есть же еще Венгрия, требующая от нас отмены образовательного закона. Из Будапешта поступали положительные сигналы в ответ на заявления Владимира Зеленского. Так саммит Украина-ЕС закончится с итоговой декларацией, в которой будут отражены европейские стремления Украины?

- У меня такой бравурной информации нет. И насчет Венгрии я хотела бы напомнить, что были две рекомендации Венецианской комиссии, которые Украина должна выполнить по внедрению 7 статьи закона об образовании. Первая касалась продления срока реализации этой статьи до 2023 года.

- Что, кстати, Венгрию не устроило...

- Это решение было принято. Но мы не увидели безумных аплодисментов со стороны Венгрии. Однако мы делали это не для Венгрии. И вторая рекомендация – вывод частных школ из-под действия этой статьи. Правительством был разработан проект закона о среднем образовании, где была учтена соответствующая рекомендация. К сожалению, Радой он еще не рассматривался. По процедуре, когда приходит новое правительство, все законопроекты предыдущего отзываются. Надеюсь, что наши преемники продолжат работу в этом направлении.

- Так Венгрия вряд ли уступит, и мы не увидим итоговую декларацию с признанием европейских стремлений Украины?

- Я буду очень удивлена, если в этот раз нам удастся увидеть перспективу членства Украины. Единственное, думаю, в итоговой декларации будут фразы, которые будут повторять содержание предыдущих деклараций. Но какого-то прорыва я не жду.

- Но саммит закончится с декларацией?

- На данный момент получается, что так.

- Вернемся к Венгрии. Можем ли мы ожидать в ближайшем будущем заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне? Готова ли Венгрия снять свое "вето"? Если да, то за какие шаги со стороны Украины?

- Ни разу Венгрия не озвучила четкого перечня таких шагов.

- Кстати, украинские дипломаты неоднократно говорили, как на переговорах их венгерские коллеги им мило улыбались, и как все было хорошо, а потом выходили на камеры и говорили абсолютно противоположное...

- К сожалению, Венгрия позволяет себе интерпретировать те или иные действия Украины по своему усмотрению и действовать в угоду внутреннему потребителю для поддержки руководящей политической силы.

Мы же доработаем и выполним рекомендации Венецианской комиссии, потому что мы брали на себя такое обязательство. Считаю, что это даст нашим партнерам веские аргументы убедить Венгрию прекратить шантажировать Комиссию Украина-НАТО на высшем уровне и все-таки перейти в конструктив. Считаю, если мы примем закон о среднем образовании и выполним рекомендации Венецианской комиссии, это позволило бы повлиять на Венгрию изнутри НАТО, чтобы она сняла свое вето на проведение Комиссии.

- В декабре будет юбилейный саммит НАТО в Лондоне. Как и на каком уровне там будет представлена Украина?

- До этого времени еще неизвестен формат саммита в Лондоне. Он может быть очень узким и коротким, поэтому для Украины возможности участия будут ограничены. Вместе с тем во время визита президента Зеленского в Брюссель у меня была возможность обратиться к генсеку НАТО с предложением, чтобы вопрос поддержки территориальной целостности Украины был одним из вопросов повестки дня лондонского саммита.

- В одном из недавних интервью Дмитрий Разумков (лидер партии "Слуга народа" – Ред.) заявил, что после избрания Владимира Зеленского поддержка вступления Украины в НАТО среди украинцев возросла. Вы наблюдаете такой тренд?

- Если у господина Разумкова есть конкретные замеры одной социологической службы накануне избрания президента Зеленского и сразу после, я была бы рада увидеть эти цифры. По сравнению, скажем, даже с 2017 годом уровень поддержки вступления в ЕС и НАТО существенно вырос, включая Донбасс. Хочу верить, что эта тенденция поддержки также отобразится и в голосовании людей за парламентские силы. Я помню, у нас в свое время уже была такая "электоральная шизофрения", когда общество выступало одновременно за интеграцию и в НАТО, и в Таможенный союз.

- Также не могу не спросить и о референдуме по вступлению в НАТО. Действительно ли он нужен Украине, и на каком этапе?





- Во-первых, подавляющее большинство стран, которые стали членами Альянса, не проводило этот референдум. Во-вторых, в последнее время несколько стран проводили различные референдумы по поводу как раз внешнеполитических вопросов или вопросов безопасности. И мы видим, что, к сожалению, этот инструмент был сильно дискредитирован именно информационными искажениями и манипуляциями.

В частности, то, что происходило в Нидерландах по ратификации Соглашения об ассоциации ЕС и Украины. Только потом узнали о россиянах с российскими паспортами, выступавших якобы как группы украинцев в Нидерландах против Соглашения об ассоциации. И это признают нидерландские политики, которые потом вообще отменили свое решение о каких-либо совещательных референдумах по внешним вопросам. Так же Brexit. Также хочу напомнить, что как раз перед вступлением Черногории в Альянс едва не произошел государственный переворот, в том числе с участием РФ. Все эти вещи как раз свидетельствуют о том, что манипулирование общественным мнением сейчас очень активно во всем мире. Мы не являемся единственными жертвами информационной войны и гибридных атак через информационное пространство.

В-третьих, мы этот выбор евроатлантической интеграции сделали, начиная с Революции Достоинства, заплатив большим количеством жизней наших людей. И продолжаем его платить ежедневно, защищая Украину от агрессии РФ.

Поэтому, я думаю, и нашел отражение в нашей Конституции этот основополагающий курс. И если кто-то хотел называть его предвыборным пиаром, думаю, что уже все наконец поняли, что это как раз было одним из тех предохранителей, которые имеют несколько большую потенциальную возможность уберечь Украину от шатания и обеспечить преемственность и последовательность украинской внутренней и внешней политики.

- Знаю, что Ваш офис готовит так называемую transition book, которая должна помочь вашим преемникам обеспечить последовательность, преемственность и неизменность курса.

- Наша история говорит как раз о том, что во время любой перезагрузки власти через изменение парламента и президента, к сожалению, наследственности как таковой не было. И каждый раз наши партнеры думали, чего же ожидать от Украины, как теперь себя поведет Украина? Боялись непредсказуемости Украины, ведь то мы двигались в Европу, потом мы были внеблоковыми, потом мы очень сильно двигались в Европу, а затем снова были внеблоковыми... Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы мы перешли к последовательному движению страны.

Понятно, что наша команда старается предложить другую этику взаимоотношений для страны. Именно поэтому мы готовим своеобразную книгу с анализом и итогом того, что нам удалось сделать за это время в европейской и евроатлантической интеграции, а также еще предстоит сделать.

- Давайте поговорим о том, что произошло в ПАСЕ. К счастью для нас, скандального депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого не выбрали вице-президентом...

- Так, на самом деле, это не просто счастье – это немножко работы.

- Однако к работе в ПАСЕ российская делегация все же вернулась. Что, по Вашему мнению, произошло?

- Капитуляция Совета Европы в самом широком смысле. Как по мне, это замена алтаря ценностей на алтарь денежных знаков. Так я это чувствую сейчас, потому что иначе я не могу объяснить, почему делегации отдельных стран в полных составах, независимо от политической принадлежности, принимали такое однозначное решение, которое де-факто награждает агрессора за бездеятельность. Когда агрессор не сделал абсолютно ничего, чтобы хотя бы сделать вид, что он пытается что-то выполнить. Хотя, знаете, мы еще долго будем анализировать, что реально произошло в ПАСЕ. Потому что эти действия происходят одновременно с продлением санкций против РФ, связанных как раз с той же агрессией РФ против Украины, с оккупацией Крыма и Донбасса... То есть, все эти вещи происходят параллельно и принимаются частично одними и теми же странами. Поэтому даже не все, кто голосовал в Совете Европы, до конца осознали, частью какого действа они реально стали.

- Меня, например, возмутила позиция Нидерландов, которые после сбивания MH17 голосуют за возвращение России.

- И после объявления буквально за неделю до этого де-факто подозрений, четких имен тех, кто стоит за этим и ответственен за сбивание Boeing, такое безоговорочное и безусловное возвращение РФ в Совет Европы? Знаете, меня не только Нидерланды удивили. Меня сильно разочаровала и обеспокоила позиция Германии и Франции.

Перед серьезными голосованиями на международных площадках у меня лично есть такие случаи за трехлетнюю историю работы в правительстве, когда главы государств или правительств дружественных стран обращались к нам с просьбами их поддержать. Это прямой контакт, чтобы обеспечить поддержку. Конечно, если это совпадает с нашими национальными интересами. Но попытки такого личного контакта всегда есть. Думаю, что мы не использовали именно эту часть дипломатии на уровне главы государства, и это тоже сказалось сейчас. Тем более, что были чрезвычайно важны визиты президента Зеленского во Францию и Германию. Однако мы не услышали сигнала от президента Зеленского о его серьезной озабоченности тем, что вот, мол, здесь у нас есть потенциальный проигрыш. Ни одного сигнала от него по этому поводу мы не услышали, если он действительно поднимал эти вопросы.

- Причем, Франция и Германия, которые стали двигателем возвращения россиян в ПАСЕ, – участники Нормандского формата переговоров по Донбассу.

- Мне очень важно, чтобы никакие красные линии, которые мы в течение этого времени так тяжело защищали и строили, не были нарушены из-за того, что кто-то недостаточно понимает нюансы, недостаточно готов, или имеет совсем другой порядок дня, несмотря на декларации.

Для меня очень большой вопрос, какой будет наша следующая делегация в ПАСЕ? Какие народные депутаты, с каким опытом, стержнем, уровнем патриотизма и национальным интересом будут представлять Украину на следующей сессии?

- Многие говорят, что безусловное возвращение российской делегации в ПАСЕ – это прецедент для возможного дальнейшего ослабления европейских санкций против России.

- Думаю, что такой однозначной и прямолинейной связи нет. Но все будет зависеть от работы Украины как государства.

- Вы были в составе делегации первого зарубежного визита украинского президента. Конечно, хорошо, что этот визит состоялся именно в Брюссель. Но увидели Вы лично от Зеленского приверженность неизменности курса?

- Позитивом было уже то, что я была приглашена в делегацию. Обязательства продолжения курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию были озвучены президентом. Пока работа, я так понимаю, еще продолжает налаживаться в Офисе президента, поскольку реформы идут очень "серьезные". Уже в шортах можно зайти, да и саму Администрацию переименовали. Сейчас можно обратить внимание и на взаимодействие с правительством. К нам было обращение от главы Офиса президента относительно наших предложений по саммиту Украина-ЕС. Мы их подготовили и предоставили.

- А кто у Зеленского занимается международной политикой, кроме Вадима Пристайко?

- Если я попаду в следующий состав Верховной Рады, то буду поддерживать кандидатуру Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел. В Офисе президента якобы частично эти полномочия также возложены на одного из заместителей Алексея Гончарука. Также в Офисе остались люди, работавшие на международном направлении.

Я не хочу бить тревогу и говорить, что есть "зрада". Однако, интересно, что в названии одного из департаментов слово "евроинтеграция" исчезло в соответствии с указом нового президента. Не знаю, может, это будет прописано в положениях или каких-то должностных обязанностях людей.

Продолжение следует...

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