Украина может заменить Будапештский меморандум: названы альтернативы

Украина могла бы требовать от подписантов Будапештского меморандума предоставления конкретных финансовых и экономических преференций для Киева за отказ от ядерного арсенала.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"Безусловно, что ядерное разоружение для украинского государства переломным моментом. Мне кажется, что на тот момент мы не смогли полностью обеспечить компенсацию за такое разоружение, не только в сфере безопасности, но и в экономике, включая инвестирование, оказание финансовой помощи и т.д. Опять-таки, есть разные цифры по расходам США на якобы противостояние тому ядерному арсеналу, который был у Украины, и условно был нацелен на Запад. Если не ошибаюсь, речь шла о свыше 10 млрд долларов в год", – напомнил он.

По словам Балы, США сэкономили довольно серьезные деньги, поэтому после подписания Меморандума Киеву следовало настаивать на введении комплексного механизма по предоставлению компенсации за отказ от ядерного оружия. Он добавил, что Украина, например, тогда могла бы пролоббировать и закупку странами-подписантами украинских товаров.

"А если говорить о безопасности, которая для нас сейчас является самым актуальным вопросом, то, безусловно, Будапештский меморандум был все же формальным документом и не нес серьезные юридические обязательства. Тогда от подписантов это был символический шаг, и не верить подписям президентов в то время не было оснований. Поэтому Украина должна была бы на тот момент заключить еще и двухсторонние соглашения с подписантами Меморандума по каким-то конкретным моментам", – добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что сейчас все это не означает, что украинская сторона не может или не имеет права требовать от сторон выполнения положений Будапештского меморандума.

"Поэтому возвращение к тексту этого документа, по моему мнению, на сегодняшний день является абсолютно оправданным, и это любым путем необходимо вносить в повестку дня, независимо от того, хочется Россия или нет. Украина должна апеллировать к США. На данном этапе нам может помочь союзник Киева Великобритания, учитывая обострение отношений Лондона с Россией. Не исключаю, что это может быть формат переговоров и без участия РФ. То есть, следовало бы создать такую формулу, чтобы вырабатывать новые подходы. Тем более, что будет приостановлено действие Договора о сотрудничестве между Украиной и Россией, и мы, так или иначе, придем к подписанию мира с РФ", – сказал Бала.

Как пояснил эксперт, отсутствие договоренностей с РФ после прекращения Украиной действия Соглашения о дружбе и сотрудничестве Киев может предложить новый вариант мирного договора, в который обязательно надо включать вопрос Крыма, "который выпал из тех же самых Минских соглашений".

"Сейчас ситуация, с одной стороны, неопределенная, но с другой – открывает новые возможности для Украины, чтобы, во-первых, обратиться к подписантам Будапештского меморандума, требуя выполнения обязательств по защите украинского суверенитета, а с во-вторых, в новом формате начать обсуждение реального заключения мира. Так или иначе Минск-2 должен был привести к перемирию, хотя, по большому счету, к нему этот документ так и не привел. Происходит и война, и мир одновременно. Украина же сейчас в формате Будапештского меморандума может перейти к тем вопросам, которые для нее являются важными, не отказываясь, безусловно, от Минских соглашений", – резюмировал руководитель Агентства моделирования ситуаций.

Напомним, Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, после чего между Украиной, США, Россией и Великобританией был подписан "Будапештский меморандум" о гарантиях безопасности в связи с присоединением украинской стороны к Договору о нераспространении ядерного оружия.



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