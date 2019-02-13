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Украина настаивает на синхронном доступе врачей к Грибу и Вышинскому

Сегодня, 20:59

В Брюсселе Денисова встретилась с директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Люком Девинем

Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Фото: facebook.com/denisovaombudsman.
Украина настаивает на синхронном доступе врачей к Грибу и Вышинскому //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/468/d88/5c6468d880d89.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/468/d88/5c6468d880d89.jpg Политика В Брюсселе Денисова встретилась с директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Люком Девинем

Доступ врачей к обвиняемому в Украине в государственной измене руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому и к обвиняемому в РФ украинцу Павлу Грибу должен быть синхронным, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Как написала омбудсмен на своей странице в соцсети Фейсбук в среду, в Брюсселе она встретилась с директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Люком Девинем.

"Люк Девинь сообщл мне, что недавно его представители встретились с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Во время встречи речь шла о возможности доступа врачей к Кириллу Вышинскому, который подозревается в государственной измене. Украинская сторона готова обеспечить эти условия только при возможности синхронного доступа врачей к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, который находится в сверкритическом состоянии", – написала Денисова.

Украинский омбудсмен также заверила, что во время беседы с Девинером и начальником отдела РФ Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Дирком Шубелем, европейские дипломаты заверили, что у ЕС четка позиция относительно украинских военнопленных.

"Они убеждены, что наши моряки имеют право на защиту согласно норм международного гуманитарного права. Также ожидают от РФ предоставления надлежащей медицинской помощи раненым и беспрепятственного доступа к ним консульских сотрудников", – отметила Денисова.

Как рассказывала ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова, узник Кремля Павел Гриб находится на грани жизни и смерти. По ее словам, пленник не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением.

Напомним, что 28 августа прошлого года член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях.

Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме.

Важно отметить, что Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

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Тег Россия, врачи, Денисова, обмудсман, Павел Гриб, вышинский

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