Украина не откажется от права свободного прохода кораблей ВМС через Керченский пролив

Украинская армия является форпостом безопасности евроатлантического пространства, заявил глава Генштаба ВСУ

Фото: Минобороны Украины

Украина не откажется от права свободного прохода кораблей ВМС через Керченский пролив //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fa6/89b/5c7fa689b5c11.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fa6/89b/5c7fa689b5c11.jpg 2019-03-06T12:57:00+02:00 Политика Украинская армия является форпостом безопасности евроатлантического пространства, заявил глава Генштаба ВСУ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко заявил, что Украина не откажется от права свободного прохода кораблей ВМС через Керченский пролив. Об этом Муженко сообщил на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.

"Впервые в истории нашего государства 26 ноября 2018 года было введено военное положение в 10 областях Украины в ответ на многочисленные российские провокации, кульминацией которых стала открытая вооруженная атака на катера и буксир ВМС Украины", – отметил он.

Муженко напомнил, что на днях исполнилось 100 дней с тех пор, как украинские военные моряки находятся в российском плену.

"На протяжении 30 дней правового режима военного положения мы приняли безотлагательные меры по обеспечению обороны страны. Вместе с развертыванием межвидовых группировок войск на угрожающих направлениях мы подняли вопрос законодательного урегулирования, проверили систему логистики, отработали взаимодействие органов местной власти с подразделениями территориальной обороны", – добавил начальник Генштаба.

"Международное морское право, двусторонние договоры с РФ определяют режим свободного мореплавания для украинских кораблей, в том числе и для военных. И Украина не собирается отказываться от этого своего права", - подчеркнул Муженко.

Также Виктор Муженко заявил, что украинская армия является форпостом безопасности евроатлантического пространства. По его словам, стратегическое направление развития ВСУ является неизменным: армия развивает боевые способности с учетом административной, оперативной и материально-технической совместимости с войсками стран-членов НАТО.

"Сегодня ни у кого нет сомнения, что ВСУ, защищая Украину, ее суверенитет и независимость, защищают также и всю Европу", - подчеркнул Муженко.

"Украинская армия – это форпост безопасности евроатлантического пространства", – подчеркнул начальник Генштаба.

По убеждению Муженко, успешная Украина возможна только при наличии сильной, высокомотивированных и профессиональной армии.

Отметим, что вблизи украинской границе Россия сосредоточила огромное количество войск, о чем, конечно же, известно украинскому военному командованию. Так, начальник Генерального штаба Виктор Муженко отмечал, что угроза российского вторжения сегодня самая высокая с 2014 года. Спутниковые снимки доказывают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной, отметил он. По его данным, с середины сентября более чем в два раза увеличилось количество танков на расстоянии в 18 км от украинской границы.

В свою очередь командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что Украина готова отразить наступление России. Он напомнил, что у России только на Донбассе более 400 танков, однако у украинской армии появилось современное высокоточное оружие.

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