Украина останется главным приоритетом для Европарламента и Еврокомиссии — председатель ЕС

Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид МакАллистер заявляет, что Украина останется главным приоритетом Европарламента и Еврокомиссии нынешнего состава.
"Можете быть уверенны в том, что Украина останется топ-приоритетом для Европейского парламента и Европейской комиссии на этот срок", – сказал МакАллистер во время совместного пресс-брифинга с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.
Он подчеркнул, что Брюссель ценит преданность украинского правительства процессу реформ, и его желание бороться с коррупцией.
"Ни с одной другой страной за пределами ЕС у нас нет такого тесного сотрудничества, что касается финансовой и макрофинансовой помощи. Потому что стабильная Украина – в интересах ЕС также", – отметил руководитель комитета Европарламента.
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МакАллистер подчеркнул, что ЕС твердо поддерживает суверенитет, политическую независимость, территориальную целостность Украины.
Напомним, что ранее Гончарук сообщил, когда состоится обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины открывает доступ к реформированной онлайн-системе "Пульс Соглашения", которая осуществляет мониторинг и визуализирует результаты реализации плана мер по выполнению Соглашения об ассоциацию с Европейским Союзом.
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