Украина предлагала Китаю включиться в переговоры по Донбассу – Климкин

Глава МИД Украины также назвал главное условие для окончания войны на Донбассе

Павел Климкин. Фото: Facebook

Украина предлагала Китаю включиться в переговоры по Донбассу – Климкин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d17/e46/5c6d17e46576b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d17/e46/5c6d17e46576b.jpg 2019-02-26T09:36:47+02:00 Политика Глава МИД Украины также назвал главное условие для окончания войны на Донбассе

Киев выступал с предложением привлечь к переговорам по Донбассу Китай в рамках Будапештского меморандума. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, с начала российской агрессии против Украины была лишь одна встреча в "Будапештском формате", на которой отсутствовала РФ.

"Китай и Франция формально не являются сторонами Будапештского меморандума, но мы уже говорили и с Китаем, и с Францией относительно их возможного участия", – сказал Климкин.

Также он считает, что формат переговоров или любая миссия на Донбассе не имеют определяющего значения для окончания войны на Донбассе – главное, чтоб Россия приняла решение уйти из Украины.

"Можем играть с форматами как угодно, начиная с Будапешта пойти в Рио-де-Жанейро. Мне безразлично, в каком формате мы достигнем результата. Но кто-то слышал, чтобы Россия сказала: " Мы готовы покинуть Донбасс вместе со всей оружием и демонтировать те структуры, которые мы там создали"? Я этого не слышал. Хотя я уверен, что сегодняшним давлением, сегодняшними санкциями, с падением пятый год реального дохода, со многими другими показателями, о которых я говорить не буду, все равно Россия будет вынуждена пойти вперед. Это абсолютно принципиальная вещь. Можно строить любые планы, но не существует удивительных магических планов. Можно написать план для миссии ООН, для миссии ОБСЕ, для совместной миссии. Все, что угодно, можно написать. Главное, чтобы Россия приняла решение, что она уходит с Донбасса. На сегодняшний день о таком решении никто не объявил", – подчеркнул Климкин.

Отметим, раннее неоднократно озвучивалось недовольство, что подписанты Будапештского меморандума не защитили Украины, когда на нее напала Россия. А вот представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Евгений Марчук объяснял, почему США не защищают Украину от России. По его словам, согласно документу, ни к американцам, ни к другим странам-"гарантам" не может быть претензий.

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