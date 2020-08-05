Украина разорвала еще один договор с СНГ: что это даст

Решение Кабмина будет способствовать обеспечению ключевых интересов Украины в сфере национальной безопасности

Украина продолжает разрывать свои связи с управляемых Россией Содружеством независимых государств и вслед за расторжением договора о гуманитарном сотрудничестве прекратила действие еще одного документа.

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Как сообщили на сайте Кабинета министров, 5 августа было денонсировано подписанное в 2006 году соглашение о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.

В объяснительной записке к постановлению правительства говорится, что такое решение окажет позитивное влияние на интересы государства, поскольку "прекратит обязательства Украины касательно возможности сотрудничества в сфере научных исследований и внедрения технических средств охраны границы с Российской Федерацией".

Кроме того, это "позволит развивать возможности сотрудничества в этой сфере в рамках двусторонних соглашений с другими государствами, что в дальнейшем будет способствовать обеспечению ключевых интересов Украины в сфере национальной безопасности" страны.

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Напомним, в прошлом месяце президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении действия Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.

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Также в июле Украина вышла издоговора с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

О том, как Украины выходила из Содружества независимых государств, смотрите в видеосюжете:

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