Тейлор назвал главную преграду для вступления Украины и Грузии в НАТО

Уильям Тейлор. Фото: посольства США

Агрессия России и ее военное присутствие в оккупированных регионах Грузии и Украины остаются серьезной проблемой для вступления этих стран в НАТО. Об этом в интервью Первому каналу Грузии сказал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Грузия и Украина хорошо помнят послание саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, тогда МАР (Membership Action Plan, План действий по членству в НАТО, – Ред.) не получила ни Грузия, ни Украина, но в заявлении саммита говорится, что они обязательно станут членами НАТО в будущем, в определенное время… Естественно, НАТО не хочет таких новых членов, которые повысят шанс противостояния с Россией. Однако в Вашингтонском договоре говорится, что любая европейская страна может подать заявку на членство, даже страны, стоящие перед вызовами. Было бы неплохо, если бы русские покинули Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс, это упростило бы процесс вступления", – заявил Уильям Тейлор.

Ранее генсек Альянса Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в отношения Украины и Грузии с НАТО.

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"Мы поддерживаем их статус аспирантов – в их укреплении и в приближении к трансатлантической интеграции. Мы работаем с Грузией, мы помогаем ей с реформами, мы также поддерживаем Украину", – рассказал Столтенберг, комментируя шансы Украины, Грузии и Молдовы стать членами НАТО.

При этом он подчеркнул, что вопрос членства страны в Альянсе – "это то, что будет обсуждаться нами с 29 союзниками вместе с этими двумя странами".

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Напомним, Украина получила статус страны-аспиранта НАТО. Сейчас Украина принимает участие в миссиях НАТО, увеличила вклад в миссии по консультированию и обучению сил в Афганистане, ранее оказывала значительную помощь операциям союзников на Балканах и в Средиземноморском регионе и является одной из четырех стран без статуса членства, участвующих в Силах реагирования НАТО, наряду с Грузией, Финляндией и Швецией.

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