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Украина установила дипломатические отношения с теплой экзотической страной

27 сентября, 08:49

Министры договорились о подписании безвизового режима с Гренадой

Фото: пресс-служба МИД Украины

Фото: пресс-служба МИД Украины

Коммюнике об установлении дипломатических отношений подписали министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Гренады Питер Чарльз Дэвид.

"26 сентября 2019 на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Гренады Питер Чарльз Дэвид подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Гренадой", – сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Кроме того, министры договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимном безвизовом режиме.

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Напомним, не так давно министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение об отмене виз между Украиной и Эквадором.

Также сообщалось, что украинцы с 14 апреля могут путешествовать в Королевство Таиланд как туристы без виз.

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Фото: пресс-служба президента Украины ​ ​

Как мы писали ранее, за два года действия безвизового режима Украины со странами ЕС и Шенгенской зоны украинцы совершили более 33 миллионов поездок за границу.

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Гренада МИД Украина дипломатические отношения коммюнике

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