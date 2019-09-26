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Украина заключила "безвиз" с Эквадором: подробности

26 сентября, 11:42

Положениями соглашения вводится безвизовый режим поездок граждан Украины и Эквадора сроком до 90 дней

Подписание соглашения. Фото: twitter.com/vprystaiko

Подписание соглашения. Фото: twitter.com/vprystaiko

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение об отмене виз между Украиной и Эквадором. Об этом он сообщил у себя в Twitter

"Подписано! Эквадор – двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будет "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", – написал он.

В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что положениями соглашения вводится безвизовый режим поездок граждан Украины и Эквадора сроком до 90 дней.

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"Вступление Соглашения в силу позволит ввести безвизовый режим на основе взаимности, что будет способствовать развитию и интенсификации двусторонних отношений с Эквадором", – говорится в сообщении МИД Украины в Facebook.

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Ранее Вадим Пристайко подписал соглашение о безвизе с Колумбией.

Ранее правительство одобрило проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований. Отметим, соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут находиться на территории Эквадора на срок не более 90 дней, который обновляется на новый срок в 90 дней на протяжении одного года с даты первого въезда.

Как мы писали ранее, за два года действия безвизового режима Украины со странами ЕС и Шенгенской зоны украинцы совершили более 33 миллионов поездок за границу.

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Эквадор Пристайко безвиз

Источник: Сегодня

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