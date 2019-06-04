Украина в Международном суде: Россия пытается избежать наказания за свои преступления

Зеркаль объяснила суду ООН, что Москва уже пять лет отрицает нарушения международного права

Елена Зеркаль. Фото: МИД Украины

Украина начала представлять свою позицию в Международном суде ООН в Гааге по иску против России относительно нарушений Конвенций по борьбе с финансированием терроризма (на Донбассе) и расовой дискриминации (в оккупированном Крыму). Об этом заявила во время выступления на слушаниях заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Вчера Россия показала свое отношение к международному праву. Это пренебрежение к праву и народа Украины. Это затягивание процесса с целью избежать ответственности за свое незаконное поведение. Это искажение принципов международного права с целью легитимизации своей разрушительной деятельности. И, наконец, когда все это не срабатывает, в ход идет отрицание всех известных фактов", – заявила она, о чем говорится на ее странице в Facebook.

Зеркаль напомнила суду, что Россия ведет себя уже так пять лет на всех международных площадках: совершив многочисленные нарушения международного права, Москва стремится избежать ответственности за все без исключения.

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"Россия продолжает искажать это дело, представляя его как политически мотивированное и искусственное. Стоит отметить, что события в Украине она называет государственным переворотом и гражданской войной, заявляя, что единственный спор, который существует между нашими государствами, касается агрессии и применения международного гуманитарного права … Именно политика России в отношении Украины вызвала нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Какие меры приняла Россия? Предотвратила ли Россия финансирование терроризма в Украине? Нет. Проводила расследование? Нет. Предоставляла ли нам помощь в поиске преступников? Нет. В результате, был сбит самолет МН17. На демонстрациях и в ночных клубах раздавались взрывы. Жилые кварталы накрывало снарядами. Сотни людей были убиты и изувечены. Тысячи были запуганы. Соблюдение Россией требований ICSFT (Конвенции по борьбе с финансированием терроризма) позволило бы избежать этого. Кроме того, после незаконной оккупации Крыма, Россия запустила широкомасштабную кампанию по культурному уничтожению крымских татар и украинцев", – заявила дипломат.

Представитель Украины в суде пояснила, что суть иска именно в нарушении Россией двух Конвенций, а не сама агрессия против украинского народа, – Россия отрицает само наличие спора между странами.

В июне 2018 года Международный суд ООН сделал "сюрприз" Путину на День России – подал Меморандум по делу Украины против России за финансирование терроризма. Как заявлял на тот момент президент Петр Порошенко, доказательства и оценка Международного суда в отношении действий РФ поможет преодолеть ложь Кремля и не оставит возможности для заявлений в стиле "это не мы" и "нас там нет".

Меморандум – это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН. В нем собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. После завершения письменной части производства, ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение суда без согласия сторон. После представления Меморандума пройдет дискуссия сторон, которая будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме. Читайте подробней, в чем суть Меморандума и когда ждать решения суда ООН.

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